Российские музеи присоединятся к международной акции "Музейное селфи"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Посетители и сотрудники российских музеев смогут принять участие в международной акции #MuseumSelfie, которая пройдет в среду в популярных соцсетях, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Международная акция #MuseumSelfie проводится ежегодно, начиная с 2014 года. В этот день пользователи Twitter выкладывают оригинальные фото с музейными экспонатами в своих аккаунтах, сопровождая их соответствующими хэштегами. К акции также присоединились российские музеи и культурные учреждения.

"По инициативе портала "Культура.РФ" при поддержке министерства культуры РФ российские музеи проведут акцию в расширенном формате. Фотографии будут публиковаться не только в Twitter, но и в других популярных в России соцсетях. Следить за ходом акции можно будет во "ВКонтакте", в "Одноклассниках", Facebook и Instagram", — говорится в сообщении пресс-службы.

Пользователям предлагают выкладывать фото с хэштегами #МузейноеСелфи и #КультурноеСелфи для русскоязычного сегмента акции, а также сопровождать публикации хэштегами #CultureSelfie и #MuseumSelfie для международного, добавили в пресс-службе. Кроме того, во флешмобе примут участие 12 государственных региональных музеев.