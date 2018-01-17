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Культура

Весь Голливуд — это Станиславский. Иностранцы о русском театральном методе

08:0017.01.2018
(обновлено: 08:13 17.01.2018)
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© РИА Новости / Б. БриллиантовПерейти в фотобанкКонстантин СтаниславскийКонстантин Станиславский
© РИА Новости / Б. Бриллиантов
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Анна Кочарова. Режиссер, актер и реформатор театра Константин Сергеевич Станиславский родился 155 лет назад. Свою знаменитую систему он сформулировал в начале ХХ века и потом развивал ее, настаивая на том, что его метод — живой организм.

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© BBC
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Главные принципы работы по Станиславскому — правда переживаний и предлагаемые обстоятельства. Актеру необходимо по-настоящему переживать то, что происходит с его персонажем, опираться на собственный опыт, наблюдать за окружающими, проживая ситуацию на сцене каждый раз заново.

Сегодня большинство артистов во всем мире так или иначе знакомы с системой Станиславского и применяют ее в работе. РИА Новости пообщалось с иностранными студентами, которые сейчас учатся в самом крупном театральном вузе Европы ГИТИСе и узнало, за что так любят и ценят Константина Сергеевича.

Аля Ханин Елоуисси, Словения

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСтудентка ГИТИСа Аля Ханин Елоуисси (Словения)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Студентка ГИТИСа Аля Ханин Елоуисси (Словения)

Я сейчас учусь на первом курсе актерского факультета, мастерская Миндауса Карбаускиса. В Словении я занималась в актерской школе Станиславского у педагога из России, который когда-то окончил ГИТИС. В эту школу я поступила, когда мне было 15 лет, и я всегда старалась использовать в работе метод Станиславского.

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На первом курсе мы работаем в том числе над образами животных. Мне досталась птица — черноголовый хохотун. Чтобы сделать этот этюд, надо было все разобрать — и движения, и внутренний мир моего героя.

Я пошла в зоопарк и целый час наблюдала за птицей. С первого раза ничего не получилось. Потом сходила еще раз и поняла, что эта птица чем-то очень напугана. Представив, что большой вольер — это тюрьма для нее, я почувствовала ее характер, как бы пропустила все через себя. В итоге у меня получилась очень грустная история. Я — птица, и это мой первый день в тюрьме, я глубоко несчастна.

На первом же занятии наш мастер Миндаус Карбаускис сказал, что мы должны Станиславского прочитать. Мы все стараемся, потому что если в нашей работе будет какая-то ложь или неправда, то он все сразу увидит.

Георгиос Кутлис, Греция

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСтудент ГИТИСа Георгиос Кутлис (Греция)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Студент ГИТИСа Георгиос Кутлис (Греция)

Я учился на актерском факультете в Греции, потом поступил в Москву на режиссуру, в мастерскую Дмитрия Крымова. В мире театра и кино сегодня все так или иначе связано с системой Станиславского. Без этой системы невозможно понять, что такое актерская и режиссерская профессия.

Главный режиссер театра имени Вл. Маяковского Андрей Гончаров. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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За минувшее столетие жизнь, конечно, изменилась. И современные актеры применяют систему иначе, чем тогда. Но для Станиславского самым важным было наблюдать жизнь. Так же мы работаем и сегодня. Есть два важных момента. Первый — этический, это встраивание роли. Второй — практический, это конкретные инструменты, которые помогают воплотить идею.

Вот сейчас мы с вами разговариваем — и в этом тоже есть Станиславский, это предлагаемые обстоятельства. Я — иностранец, у меня смешной для вас акцент.
Любой актер и режиссер круглосуточно работает над собой, разбирает, как люди вокруг одеты, как они себя ведут. Это очень интересно, ведь я постоянно наблюдаю такой феномен, как жизнь. В какой-то момент реальность и актерская профессия сливаются воедино.

Все кино, все, что снимается в Голливуде, — это Станиславский. Я, например, недавно смотрел документальный фильм о Марлоне Брандо, и он тоже говорил в интервью о системе Станиславского.

Даниэла Петкович, Сербия

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСтудентка ГИТИСа Даниэла Петкович (Сербия)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Студентка ГИТИСа Даниэла Петкович (Сербия)

Я окончила театральный институт у себя на родине и 10 лет играла в сербских театрах, сейчас приехала учиться в Москву, в магистратуру. Первый учебник, который мы читали на актерском факультете, — это был Станиславский. Конечно, прочитав его книги, сразу актером не станешь. Первая роль, которую я репетировала, используя его метод, — Ирина из "Трех сестер" Чехова.  Через работу над этим персонажем я открыла и саму себя, избавилась от некоторой внутренней зажатости.

Система Станиславского в чем-то похожа на психоанализ Фрейда, этот метод помогает человеку понять себя, мир и лучше выстраивать отношения. Такие знания и навыки важны и в повседневной жизни.

Психологизм, положенный в основу его системы, полезен не только актерам — любому думающему человеку. Если ты узнаешь себя лучше, то и отношения с окружающими меняются. Благодаря этой системе ты познаешь свои негативные и позитивные качества, учишься ими управлять. Это позволяет понять мир вокруг.

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