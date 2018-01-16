Новый роман Дэна Брауна стал самым читаемым произведением 1 января

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские читатели отдали предпочтение роману Дэна Брауна "Происхождение", новому детективу Дарьи Донцовой "Оберег от испанской страсти", детективу "Снеговик" Ю Несбё и другим произведениям в новогоднюю ночь и в первый день 2018 года, сообщает пресс-служба компании "ЛитРес".

"Многие читатели ЛитРес руководствуются старой поговоркой – "Как Новый год встретишь, так его и проведешь" и не отказываются от привычки читать даже в самую главную ночь года, продолжая следовать ей все 365 дней… Стоит заметить, что новогодние предпочтения заядлых читателей вполне отражают тренды последних лет, когда самыми востребованными жанрами являются детективы, фантастика и современная проза", — говорится в сообщении пресс-службы.

Так, число самых читаемых книг возглавил пятый роман Дэна Брауна о приключениях профессора Роберта Лэнгдона "Происхождение", на втором месте оказалась книга российского бизнесмена Дмитрия Портнягина "Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать", а на третьем — новый детектив Дарьи Донцовой "Оберег от испанской страсти".

Кроме того, в список вошли "Земное притяжение" Татьяны Устиновой, "Снеговик" Ю Несбё, "iPhuck 10" Виктора Пелевина, "Июнь" Дмитрия Быкова и другие произведения.