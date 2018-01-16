Киркоров подготовит молдавскую группу Doredos к Евровидению

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров заявил, что подготовит молдавскую группу Doredos к конкурсу "Евровидение-2018", он уже записал с молдавскими музыкантами песню "Мой счастливый день".
Он отметил, что до этого помогал Дмитрию Колдуну, Ани Лорак, Сергею Лазареву и сестрам Толмачевым. "И теперь я рад, что могу поддержать "Doredos" и написать вместе с их гитаристом Джоном Баллардом песню "Мой счастливый день", с которой попытаемся представить Молдову на конкурсе "Евровидение". Я надеюсь, вы насладитесь этой песней так же, как и я, когда мы записывали ее и что у нас будет возможность показать шоу, которое мы задумали", — добавил Киркоров.
"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран.