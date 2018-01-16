В Новосибирске скончался известный кавээнщик Владимир Дуда

НОВОСИБИРСК, 16 янв — РИА Новости. Известный кавээнщик, член команды Новосибирского государственного университета умер в Новосибирске от инсульта, написала на своей странице на фэйсбук телеведущая Татьяна Лазарева.

"После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали все, что нужно было и все, что могли", — добавила она.

По сообщениям знакомых и друзей Дуды в соцсетях, в больницу с инсультом его госпитализировали 11 января.

Лазарева назвала кавээнщика хорошим, веселым, очень добрым, порядочным и абсолютно бесконфликтным человеком.

Дуда закончил механико-математический факультет Новосибирского госуниверситета. Был членом команды НГУ, которая трижды становилась чемпионом высшей лиги КВН. В последние годы приобрел известность как шоумен, занимал должность вице-президента ассоциации выпускников университета.