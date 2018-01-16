Путин поздравил с днем рождения актера Василия Ланового

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения актера театра и кино, народного артиста СССР Василия Ланового и отметил его вклад в воспитание молодежи на высоких духовно-нравственных идеалах и ценностях, сообщила пресс-служба Кремля.

По словам президента, с именем и многолетней творческой деятельностью Ланового связаны яркие страницы истории отечественного театра и кинематографа, целое созвездие талантливых, самобытных, незабываемых ролей.

"И конечно, отмечу Ваш значительный вклад в укрепление патриотических традиций, которыми по праву славится наша страна, в воспитание молодежи на высоких духовно-нравственных идеалах и ценностях", — говорится в поздравлении.