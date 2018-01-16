"Горько!" в Мексике и японский "Чебурашка": как адаптируют российское кино

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Анна Михайлова. Мексиканская компания Lemon Films выпустила трейлер фильма, снятого на основе популярной российской комедии Жоры Крыжовникова "Горько!". Премьера оригинала состоялась в Нью-Йорке еще в 2013 году, но права на адаптацию были приобретены лишь в марте 2016-го. Продюсеры заявили, что это первый случай, когда отечественный фильм не просто выходит в мировой прокат, но полноценно переснимается для зарубежной аудитории. Однако РИА Новости вспомнило и другие иностранные версии российских фильмов и сериалов.

"Горько!"

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Дебютная полнометражка теперь уже признанного мастера отечественной комедии Жоры Крыжовникова снята в жанре "видео со свадьбы". История молодоженов из Геленджика, пытающихся организовать сразу два праздника — традиционный для родителей и модную вечеринку для друзей, получилась не просто смешной, но и по-настоящему народной. "Горько!" — самый прибыльный отечественный фильм в истории кинопроката. При бюджете в 1,5 миллиона долларов сборы превысили 25 миллионов.

Судя по трейлеру, мексиканский режиссер Сантьяго Лимон снял комедию Hasta que la Boda Nos Separe ("Пока свадьба не разлучит нас") в строгом соответствии с оригиналом. Поклонники "Горько!" легко узнают любимые сцены и героев. Похоже, жители южных российских городов по своему темпераменту оказались близки эмоциональным латиноамериканцам. Лента выйдет в прокат 30 марта 2018 года.

"Майор"

© ТПО Рок (2013) Кадр из фильма "Майор" © ТПО Рок (2013) Кадр из фильма "Майор"

Фильм Юрия Быкова "Майор", хотя его тепло приняли критики и искушенные зрители, провалился в российском прокате, собрав всего 120 тысяч долларов. Поэтому, когда в ноябре 2016 года американский сервис Netflix объявил, что собирается снять сериал по мотивам картины, это стало для всех большим сюрпризом. Режиссером выступил Гэвин О’Коннор, известный по фильму "Расплата" с Беном Аффлеком.

Девятисерийный проект получил название "Семь секунд". В его основу легла завязка "Майора" — полицейский из провинции по дороге в роддом к жене насмерть сбивает семилетнего ребенка на глазах у матери. Перед ним возникает выбор: воспользоваться служебным положением, чтобы избежать тюрьмы, или признать вину. В американской версии акцент смещен на межрасовые отношения — полицейских будет двое, а их случайной жертвой станет чернокожий подросток.

"А зори здесь тихие"

© РИА Новости Перейти в фотобанк Андрей Мартынов в роли старшины Васкова и Ольга Остроумова в роли Жени Комельковой в фильме "А зори здесь тихие..." © РИА Новости Перейти в фотобанк Андрей Мартынов в роли старшины Васкова и Ольга Остроумова в роли Жени Комельковой в фильме "А зори здесь тихие..."

Внимание зарубежных продюсеров привлекают не только современные российские фильмы, но и классика отечественного кино. Так, в Китае сняли адаптацию культового военного фильма Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие". Картина пользуется в Поднебесной большой популярностью, наряду с другими советскими кинохитами — "Москва слезам не верит" и "Служебным романом".

В китайском варианте из двухсерийной лента превратилась в настоящую эпопею из 19 эпизодов. Бюджет ремейка — 20 миллионов долларов. Примечательно, что это совместное производство — в фильме китайского режиссера снялись российские актеры. Однако из-за увеличенного хронометража сценарий претерпел изменения: в картине появились новые персонажи и дополнительные сюжетные линии. Сериал имел в Китае большой успех.

"Папины дочки"

© Канал СТС (2007 – 2013) Кадр из сериала "Папины дочки" © Канал СТС (2007 – 2013) Кадр из сериала "Папины дочки"

Не только полнометражное кино, но и отечественные телепроекты вызывают интерес за рубежом. Первый российский сериал, проданный за границу, — хит канала СТС "Папины дочки". Ситком про многодетного отца пятерых сестер Васнецовых выкупила Германия, где его адаптировали под местные реалии. В 2010 году немецкий канал Das Vierte выпустил сериал под названием Ein Haus voller Töchter ("Полный дом дочек").

Несмотря на высокие ожидания, проект с треском провалился. Одной из причин называют неудачный кастинг. Успех российскому оригиналу обеспечивало прежде всего обаяние исполнительниц главных ролей. В частности, самой юной звезды "Папиных дочек" — Пуговки. Однако немецким постановщикам не удалось найти столь же харизматичного двойника для своего ремейка.

"Чебурашка"

© Союзмультфильм (1972) Кадр из мультфильма "Чебурашка" © Союзмультфильм (1972) Кадр из мультфильма "Чебурашка"

Не секрет, что российская анимация очень популярна на международном рынке. Из последних примеров — "Маша и медведь" и "Смешарики", покорившие зрителей всего мира от Канады до Китая. Но есть и более давние истории успеха. Так, в Японии культовым персонажем стал герой всеми любимого советского мультика Чебурашка.

Ушастый коричневый зверек, лучший друг крокодила Гены и разоблачитель старухи Шапокляк, настолько полюбился жителям Страны восходящего солнца, что они сняли ремейк. Над кукольным мультфильмом работали долго и кропотливо, с присущим японцам уважением к традициям. За день удавалось снять всего четыре секунды экранного времени. Зато и результат получился отменным. Три части полуторачасового мультика под названием "Тэбурасику" визуально почти не отличаются от советского оригинала.