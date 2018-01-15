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Культура

Полиция назвала смерть вокалистки The Cranberries "необъяснимой"

Сюжет:
Умерла вокалистка The Cranberries (5)
21:5615.01.2018
(обновлено: 00:29 16.01.2018)
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© AP Photo / Wally SantanaДолорес О'Риордан. Архивное фотоДолорес О'Риордан. Архивное фото
© AP Photo / Wally Santana

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Полиция Лондона на данный момент рассматривает внезапную смерть солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан как "необъяснимую", сообщил во вторник телеканал RTE.

Долорес О'Риордан на фестивале Cognac Blues Passion. Архивное фото
© AFP 2018 / Guillaume Souvant
Биография солистки The Cranberries Долорес О'Риордан

Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в Лондоне для участия в звукозаписи.

Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 9.05 утра по местному времени (12.05 мск), врачи констатировали смерть О'Риордан на месте, отмечает телеканал. Кончина певицы пока рассматривается как "необъяснимая", следствие продолжается.

О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran.

Поразительное своеобразие: умерла рок-певица Долорес О'Риордан
© AP Photo / Bruno BebertДолорес О'Риордан родилась 6 сентября 1971 года в пригороде Лимерика, Беллибрикене (Ирландия)Бывшая вокалистка Cranberries Долорес О'Риордан из Ирландии выступает во время присуждения премий European Border Breakers в Каннах, Франция. 27 января 2008
© AP Photo / Bruno Bebert
Долорес О'Риордан родилась 6 сентября 1971 года в пригороде Лимерика, Беллибрикене (Ирландия)
© AP Photo / Laurent ReboursВ 1990 году она в качестве вокалистки присоединилась к группе The Cranberry Saw Us, позже сменившей название на The Cranberries.Долорес О'Риордан на обложке музыкального журнала
© AP Photo / Laurent Rebours
В 1990 году она в качестве вокалистки присоединилась к группе The Cranberry Saw Us, позже сменившей название на The Cranberries.
© AP PhotoВ 2003 году участники коллектива объявили о творческом перерыве, и Долорес начала сольную карьеру.Долорес О'Риордан на сцене с гитарой
© AP Photo
В 2003 году участники коллектива объявили о творческом перерыве, и Долорес начала сольную карьеру.
© AP Photo / Wally SantanaВ мае 2007 года вышел дебютный сольный альбом О'Риордан "Are You Listening?", пилотным синглом которого стала песня "Ordinary Day".Долорес О'Риордан
© AP Photo / Wally Santana
В мае 2007 года вышел дебютный сольный альбом О'Риордан "Are You Listening?", пилотным синглом которого стала песня "Ordinary Day".
© AP Photo / Kin CheungПевица Долорес О'Риордан радает автографы в рамках рекламной акции ее первого сольного альбома Are You Listening? в Гонконге. 24 апреля 2007 года.Долорес О'Риордан в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
Певица Долорес О'Риордан радает автографы в рамках рекламной акции ее первого сольного альбома Are You Listening? в Гонконге. 24 апреля 2007 года.
© AP Photo / CTK/Rene VolfiДолорес О'Риордан во время выступления на Paegas Arena в Праге. 23 апреля 2007 годаДолорес О'Риордан выступает в Праге
© AP Photo / CTK/Rene Volfi
Долорес О'Риордан во время выступления на Paegas Arena в Праге. 23 апреля 2007 года
© AFP 2018 / Joël SagetВ 2009 году было объявлено о воссоединении коллектива. В апреле 2011 года вышел шестой студийный альбом группы, получивший название "Roses".Долорес О'Риордан в составе группы The Cranberries
© AFP 2018 / Joël Saget
В 2009 году было объявлено о воссоединении коллектива. В апреле 2011 года вышел шестой студийный альбом группы, получивший название "Roses".
© AFP 2018 / Joel SagetДолорес О'Риордан позирует 18 января 2012 года в Париже в преддверие выхода шестого альбома группы The Cranberries - Roses.Вокалистка The Cranberries Долорес О'Риордан
© AFP 2018 / Joel Saget
Долорес О'Риордан позирует 18 января 2012 года в Париже в преддверие выхода шестого альбома группы The Cranberries - Roses.
© AFP 2018 / Josep LagoО'Риордан выступает на концерте группы The Cranberries в клубе Sant Jordi в Барселоне 4 октября 2012 года.Долорес О'Риордан выступает на концерте в Барселоне
© AFP 2018 / Josep Lago
О'Риордан выступает на концерте группы The Cranberries в клубе Sant Jordi в Барселоне 4 октября 2012 года.
© AP Photo / Manu FernandezДолорес О'Риордан на концерте The Cranberries в клубе Sant Jordi в Барселоне 4 октября 2012 года.Долорес О'Риордан выступает на концерте в Барселоне
© AP Photo / Manu Fernandez
Долорес О'Риордан на концерте The Cranberries в клубе Sant Jordi в Барселоне 4 октября 2012 года.
© AFP 2018 / Joël SagetВ апреле 2017 года группа представила очередную пластинку, озаглавленную "Something Else".Долорес О'Риордан в составе группы The Cranberries
© AFP 2018 / Joël Saget
В апреле 2017 года группа представила очередную пластинку, озаглавленную "Something Else".
© AFP 2018 / Guillaume SouvantВокалистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан во время выступления на 23-м фестивале Cognac Blues Passion в городе Коньяк (Франция) 7 июля 2016 года.Долорес О'Риордан на фестивале Cognac Blues Passion
© AFP 2018 / Guillaume Souvant
Вокалистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан во время выступления на 23-м фестивале Cognac Blues Passion в городе Коньяк (Франция) 7 июля 2016 года.
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Культура
Комментарии
16 пользователей оставили 20 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Саня Баландин
ну блин, то что она умерла уже много кто в курсе, люди ждут результат а тут "необъяснимо но факт", что это за прикол..?
безумно жаль девушку, слушал её с 90-го года, на стене в ВК висят её клипы, на НГ играли её песни под электрогитару с комбиком...
такая красивая, меланхоличная и творческая личность....
земля пухом, Долорес
22:15
15.01.2018
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Михаил Шельдешев
Полиция Лондона на данный момент рассматривает внезапную смерть солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан как "необъяснимую", сообщил во вторник телеканал RTE..... у них уже вторник. Ну как бы оно ни было это печальная новость. Вечная память солистке
22:23
15.01.2018
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