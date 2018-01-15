МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в возрасте 46 лет, сообщает телеканал RTE.

Она находилась в Лондоне на сессии звукозаписи. "Другие подробности пока недоступны", — заявил представитель исполнительницы.

Полиция рассматривает смерть певицы, как необъянимую. Следствие продолжается.

О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру, записала два альбома. О'Риордан также сыграла эпизодическую роль в фильме "Клик: с пультом по жизни", записала песню "Ave Maria" для саундтрека к кинокартине "Страсти Христовы".

Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran, у них родилось пятеро детей.

Cranberries — одна из самых известных ирландских групп. Особенно популярна была в 90-е и нулевые. В 2003 году участники коллектива объявили о перерыве, однако в 2009 году воссоединились. По мнению музыкального критика Дениса Бояринова, именно голос О'Риордан во многом определил успех группы.