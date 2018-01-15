Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с отцом

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Народного артиста Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище.

Актер скончался 10 января после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 81 год.

Его похоронили рядом с отцом, актером Театра имени Вахтангова Михаилом Степановичем Державиным. Гражданская панихида прошла в Театре сатиры. Свои соболезнования вдове Державина певице Роксане Бабаян выразили худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт, вдова первого президента России Наина Ельцина, генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Андрей Малахов и другие.

После панихиды в храме Преображения Господня на Песках прошло отпевание, на котором присутствовали родственники, коллеги и близкие друзья.

Державин закончил Театральное училище имени Щукина, затем работал в Московском театре имени Ленинского комсомола и Театре сатиры, где был одним из ведущих артистов. Он также известен благодаря ролям в кино. Актер снялся в таких картинах, как "Они были первыми", "Трое в лодке, не считая собаки", "Моя морячка", "Старые клячи" и других.

Державин получил несколько государственных наград, включая орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.