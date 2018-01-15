Голодец назвала главную цель "Русских сезонов"

РИМ, 15 янв — РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец выразила надежду, что фестиваль "Русские сезоны" приведёт к появлению новых, великих произведений культуры, это его основная цель.

В воскресенье оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева открыл фестиваль российской культуры "Русские сезоны" в Риме. Российскую делегацию в итальянской столице возглавила вице-премьер правительства РФ.

На пресс-конференции, посвященной фестивалю, Голодец отметила, что открытие "Русских сезонов" в Италии прошло на самом высоком уровне. Проект "Русские сезоны" возрождает созданную более ста лет назад Сергеем Дягилевым традицию, добавила она.

"Возрождение этого проекта, как нам кажется, также приведёт к качественному изменению культурных и гуманитарных связей в мировом пространстве и, мы надеемся, он приведёт к появлению новых, великих произведений культуры — вот основная цель проведения фестиваля "Русские сезоны" в разных странах", — заявила вице-премьер.

Она дополнила, что Италия — особое место и Россия с трепетом относится к итальянской культуре и ценит ее.

"Русские сезоны" в Италии продлятся до декабря 2018 года и пройдут более чем в 40 городах Италии. В программе 255 мероприятий: оперные, балетные и театральные постановки, концерты, выставки, показы российского кино. Среди участников – Государственный академический Большой театр России, Государственный академический Мариинский театр, Александринский театр, Академический театр имени Вахтангова, Государственный Эрмитаж.

Инициаторами фестиваля выступают правительство и министерство культуры России.

В 2017 году "Русские сезоны" с большим успехом прошли в Японии.