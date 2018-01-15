В Москве завершилось прощание с Михаилом Державиным

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным завершилось в Театре Сатиры в Москве.

Державин ушел из жизни 10 января на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Гроб с телом актера в окружении венков установлен на сцене театра, где Державин прослужил полвека. У входа в театр выстроилась очередь из желающих простится с актером. Свои соболезнования вдове Державина певице Роксане Бабаян выразили худрук Театра Сатиры Александр Ширвиндт, вдова первого президента России Наина Ельцина, генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Андрей Малахов, актеры Вера Алентова, Вера Васильева, Наталья Селезнева, Эммануил Виторган, худрук журнала "Ералаш" Борис Грачевский, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Панихиду вела актриса Театра Сатиры Алена Яковлева. Она зачитала телеграммы со словами соболезнования от президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Мы потеряли не просто коллегу и артиста. От нас ушел наш друг и замечательный человек, наш светлячок. Мы очень осиротели", — сказала Яковлева.

"Сейчас такое время постоянной жажды рекордов, все хотят проникнуть в книгу Гиннесса. Я думаю, что 72 года безоблачной, чистой дружбы, сотрудничества и любви достойно того, чтобы нас куда-нибудь внесли. Если кто-нибудь где-то там опомнится и вручит мне медаль, я ее возьму и тебе принесу, Мишка", — сказал друг Державина, худрук театра Александр Ширвиндт.

Глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский отметил, что Державин был удивительно солнечным человеком, который "даже в самые трудные времена в стенах Театра Сатиры внушал людям оптимизм". "Не было ни одного человека, о котором бы он сказал плохо, и ни одного, кто бы сказал плохо о нем. Вот эти чистота, искренность, открытость и привлекали к нему людей. Ушел большой артист, замечательный человек, но с нами остаются его роли. Он не лицедействовал, он жил на сцене. Когда мы говорим служение театру — это как раз пример такой жизни", — сказал он.

Ведущий актер Театра Сатиры Юрий Васильев отметил, что черный траурный цвет совершенно не вяжется с личностью Державина. "Это, наверное, можно сравнить с уходом родителей, которым ты всегда мог поплакаться, а потом раз….. Когда говорят, незаменимых людей нет, это ерунда. Никогда не будет Михаила Михайловича, нашего Мих Миха — мощнейшей личности. И этот черный цвет на сцене, он совсем с ним никак не вяжется", — сказал Васильев.

Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

С 1967 года Державин служил в Театре сатиры, где был одним из ведущих артистов, сыграв главные роли в спектаклях "Горе от ума", "Вишневый сад", "Тартюф", "Молчи грусть, молчи", "Прощай, конферансье!", "Бешеные деньги", "Счастливцев-Несчастливцев" и других. Не менее богатой была и его карьера в кино: Державин снялся в таких картинах, как "Они были первыми", "Трое в лодке, не считая собаки", " Моя морячка", "Жених из Майами", "Старые клячи" и других.