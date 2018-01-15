В Москве завершилось прощание с Михаилом Державиным

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным завершилось в Театре Сатиры в Москве.
Державин ушел из жизни 10 января на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Гроб с телом актера в окружении венков установлен на сцене театра, где Державин прослужил полвека. У входа в театр выстроилась очередь из желающих простится с актером. Свои соболезнования вдове Державина певице Роксане Бабаян выразили худрук Театра Сатиры Александр Ширвиндт, вдова первого президента России Наина Ельцина, генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Андрей Малахов, актеры Вера Алентова, Вера Васильева, Наталья Селезнева, Эммануил Виторган, худрук журнала "Ералаш" Борис Грачевский, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Панихиду вела актриса Театра Сатиры Алена Яковлева. Она зачитала телеграммы со словами соболезнования от президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.
"Мы потеряли не просто коллегу и артиста. От нас ушел наш друг и замечательный человек, наш светлячок. Мы очень осиротели", — сказала Яковлева.
Михаил Михайлович Державин родился 15 июня 1936 года в Москве. Свой актерский талант он унаследовал от отца, который был одним из ведущих актеров Театра имени Вахтангова. Следуя по его стопам, Михаил в 1954 году поступил в Щукинское театральное училище, после окончания которого его приняли в Московский театр имени Ленинского комсомола. На фото: Актер Михаил Державин на своем юбилейном вечере "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры.
В 1967 году Державин некоторое время работал в Театре на Малой Бронной, куда в числе других актеров перешел вслед за режиссером Анатолием Эфросом. А с 1967 года служил в Московском академическом театре Сатиры. На фото: Михаил Державин в роли Бориса в фильме Генриха Габая "Лебедев против Лебедева".
В 1989 году Державин был удостоен звания Народного артиста РСФСР. Кроме того, был награжден орденом Дружбы (1996), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III (2011) степеней, орденом Почета (2017). На фото: Михаил Державин на приеме после церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
Широкая известность к Державину пришла благодаря роли пана Ведущего в телевизионном "Кабачке 13 стульев". На фото: Зоя Зелинская в роли пани Терезы и Михаил Державин на съемках телевизионной передачи "Кабачок 13 стульев".
В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова "Они были первыми", в котором сыграл гимназиста Женьку. Всего на его счету порядка 50 работ в кино, самыми запоминающимися из которых стали образы Джорджа в ленте "Трое в лодке, не считая собаки", отдыхающего в "Моей морячке" и Бобчинского в "Ревизоре". На фото: Андрей Миронов, Михаил Державин и Александр Ширвиндт в фильме "Трое в лодке, не считая собаки".
В Театре сатиры Державин играл в спектаклях "Грустно, но смешно", "Привет от Цюрупы!", "Банкет", "Обыкновенное чудо", "Трехгрошовая опера", "Прощай, конферансье!", "Ревизор", "Горе от ума", "Вишневый сад", "Бешеные деньги", "Счастливцев — Несчастливцев", "Андрюша" и многих других. На фото: Михаил Державин и Татьяна Васильева играют сцену из спектакля "Тартюф, или Обманщик" по одноименной комедии Жана-Батиста Мольера в Московском театре сатиры.
В текущем репертуаре Театра сатиры артист был занят в постановках "Таланты и поклонники" и "Орнифль". На фото: сцена из спектакля "Таланты и поклонники". Михаил Державин играет помощника режиссера Мартына Прокофьича Нарокова, а Вера Васильева — мать Александры Негиной Домну Пантелеевну.
Художественный руководитель МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олег Табаков и Михаил Державин на юбилейном вечере, посвященном 75-летию Центрального Дома актера, который прошел в Театре им. Е. Вахтангова.
Актер Михаил Державин на своём юбилейном вечере "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры.
Артист был женат третьим браком на эстрадной певице Роксане Бабаян. У него осталась дочь Мария.
На фото: Михаил Державин с супругой после вручения приза театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "За честь и достоинство".
"Сейчас такое время постоянной жажды рекордов, все хотят проникнуть в книгу Гиннесса. Я думаю, что 72 года безоблачной, чистой дружбы, сотрудничества и любви достойно того, чтобы нас куда-нибудь внесли. Если кто-нибудь где-то там опомнится и вручит мне медаль, я ее возьму и тебе принесу, Мишка", — сказал друг Державина, худрук театра Александр Ширвиндт.
Глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский отметил, что Державин был удивительно солнечным человеком, который "даже в самые трудные времена в стенах Театра Сатиры внушал людям оптимизм". "Не было ни одного человека, о котором бы он сказал плохо, и ни одного, кто бы сказал плохо о нем. Вот эти чистота, искренность, открытость и привлекали к нему людей. Ушел большой артист, замечательный человек, но с нами остаются его роли. Он не лицедействовал, он жил на сцене. Когда мы говорим служение театру — это как раз пример такой жизни", — сказал он.
Ведущий актер Театра Сатиры Юрий Васильев отметил, что черный траурный цвет совершенно не вяжется с личностью Державина. "Это, наверное, можно сравнить с уходом родителей, которым ты всегда мог поплакаться, а потом раз….. Когда говорят, незаменимых людей нет, это ерунда. Никогда не будет Михаила Михайловича, нашего Мих Миха — мощнейшей личности. И этот черный цвет на сцене, он совсем с ним никак не вяжется", — сказал Васильев.
Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
С 1967 года Державин служил в Театре сатиры, где был одним из ведущих артистов, сыграв главные роли в спектаклях "Горе от ума", "Вишневый сад", "Тартюф", "Молчи грусть, молчи", "Прощай, конферансье!", "Бешеные деньги", "Счастливцев-Несчастливцев" и других. Не менее богатой была и его карьера в кино: Державин снялся в таких картинах, как "Они были первыми", "Трое в лодке, не считая собаки", " Моя морячка", "Жених из Майами", "Старые клячи" и других.