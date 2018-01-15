В Москве началось прощание с Михаилом Державиным

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным началось в понедельник в Театре сатиры в Москве.

Державин ушел из жизни 10 января на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Гроб с телом актера в окружении венков установлен на сцене театра, где Державин прослужил полвека. У входа в театр выстроилась очередь из желающих простится с актером. Свои соболезнования вдове Державина певице Роксане Бабаян выразили худрук Театра Сатиры Александр Ширвиндт, вдова первого президента России Наина Ельцина, генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Андрей Малахов, актеры Вера Алентова, Вера Васильева, Наталья Селезнева, Эммануил Виторган, худрук журнала "Ералаш" Борис Грачевский, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

После гражданской панихиды Державина похоронят на Новодевичьем кладбище.

С 1967 года Державин служил в Театре сатиры, где был одним из ведущих артистов, сыграв главные роли в спектаклях "Горе от ума", "Вишневый сад", "Тартюф", "Молчи грусть, молчи", "Прощай, конферансье!", "Бешеные деньги", "Счастливцев-Несчастливцев" и других.

Не менее богатой была и его карьера в кино. Державин снялся в таких картинах, как "Они были первыми", "Трое в лодке, не считая собаки", " Моя морячка", "Жених из Майами", "Старые клячи" и других.