"Земля просто плавилась". На Бали прошел концерт группировки "Ленинград"

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Вечером на острове Бали прошел концерт группировки "Ленинград", накануне отметившей свой двадцать первый день рождения.

Публикация от Михаил Дубинин (@d_u_b_i_n_i_n) Янв 14, 2018 at 3:37 PST

Своеобразные "русские сезоны" не редкость для Бали. Уже несколько лет подряд сюда приезжают российские звезды шоу-бизнеса. В этот раз остров посетила группировка "Ленинград".

Публикация от 👄АNASTASIA NASEKO👄 (@nasekoak) Янв 14, 2018 at 8:27 PST

Вход на концерт коллектива был бесплатным, а потому на индонезийском острове собралось огромное количество желающих вживую услышать Сергея Шнурова. Как пишут пользователи Instagram, некоторые из зрителей забирались на заграждения, чтобы лучше увидеть выступление. "Если упаду в обморок, даже никто не заметит, затопчут просто", — говорится в сообщении одного из посетителей. "А если без шуток, все круто, весело, на уровне", — добавляет комментатор.

Публикация от Денис (@vvppddss) Янв 14, 2018 at 4:48 PST

Как пишут пользователи соцсетей, концерт прошел на ура — земля просто "плавилась". "Шнур сделал сегодняшний день", — написал один из посетителей шоу.

Публикация от Dmitry Khvorov (@dikhvo) Янв 14, 2018 at 8:44 PST

Погодные условия не смогли испортить любителям музыки настроение. Концерт начался в тридцатиградусную жару, на смену которой пришел проливной дождь. Впрочем, некоторые сочли это настоящим спасением — в соцсетях пишут, что на острове в день концерта не было ни ветерка. "Было невероятно жарко и во второй части всех спас живительный дождь", — говорится в одном из постов в Instagram.

Публикация от ENZorina (@enzorina) Янв 14, 2018 at 8:26 PST

Несмотря на капризы погоды, поклонники группировки "Ленинград" пели и танцевали под хорошо знакомые русские песни в тысячах километров от родины. "Шнуров, спасибо за энергетику и частичку русской души в заморских краях!" — с благодарностью пишут зрители. В завершение шоу посетителей порадовал красочный фейерверк.