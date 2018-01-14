Марк Уолберг отдаст гонорар за пересъемку "Всех денег мира" жертвам насилия

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Голливудский актер Марк Уолберг, исполнивший главную роль в фильме "Все деньги мира", передаст весь гонорар за пересъемку ленты в размере 1,5 миллиона долларов фонду помощи жертвам сексуального насилия.
Time's Up Legal Defense Fund — фонд, предоставляющий субсидированную юридическую помощь жертвам сексуального домогательства, нападений и насилия на рабочем месте.
Кинокомпания Sony Pictures и режиссер Ридли Скотт приступили к пересъемке фильма "Все деньги мира" после решения вырезать из ленты все сцены с актером Кевином Спейси, ставшим фигурантом резонансного секс-скандала.
Ранее режиссер фильма заявлял, что актеры участвуют в пересъемке бесплатно. Сама Уильямс также подтверждала, что вернулась на съемочную площадку, не требуя дополнительного гонорара.