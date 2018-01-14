Фанаты "Гарри Поттера" сняли собственный фильм о Волан-де-Морте

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Фанаты фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере сняли приквел франшизы под названием "Волан-Де-Морт: Истоки Наследника". Полная версия опубликована на YouTube.

Картина рассказывает о детстве, отрочестве и юности волшебника Томе Реддле, который в будущем станет главным антагонистом саги. Тем самым поклонники решили показать, как происходило "превращение" героя в Волан-де-Морта.

Отмечается, что 52-минутный фильм был снят на средства фанатов творчества Джоан Роулинг, собранные на Kickstarter в 2016 году.

Фильмы о Гарри Поттере основаны на книгах английской писательницы Джоан Роулинг. Франшиза состоит из девяти картин в жанре фэнтези, первая из которых — "Гарри Поттер и философский камень" — вышла в 2001 году, а последняя — "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" — в 2011-м.

Сага занимает третье место в списке самых прибыльных серий фильмов в мире.