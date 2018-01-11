МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Актриса Джиллиан Андерсон не будет играть роль агента Даны Скалли в сериале "Секретные материалы". Об этом она заявила в интервью журналу The Hollywood Reporter.

По словам актрисы, она соглашалась участвовать только в съемках шести эпизодов 11 сезона, а решение об уходе было принято еще до "возвращения" сериала. При этом Андерсон пояснила, что взялась за старую роль только из любопытства.

"Пришло время покончить со Скалли", — сказала актриса.

Андерсон также объявила о том, что прекращает съемки в сериале "Американские боги".

"Секретные материалы" выходили с 1993 по 2002 год, за это время было снято более двухсот серий. В 2016 году сериал вернулся на экраны, а в январе 2018 года стартовал показ 11 сезона.