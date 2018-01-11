Умер гитарист Motorhead Эдди Кларк

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Гитарист рок-группы Motorhead Эдди Кларк скончался в возрасте 67 лет от воспаления легких, пишет издание Independent.

"Мы в отчаянии сообщаем новость, которую сами услышали чуть раньше сегодня… Эдвард Аллан Кларк, или, как мы знаем и любим его, "Быстрый" (Fast) Эдди Кларк, скончался вчера", — отмечается на фейсбуке группы.

Кларк, как сообщает издание, играл в группе с 1976 года, то есть практически с момента ее основания.

Motorhead — британская группа, которая оказала большое влияние на развитие хард-рока. Считается, что ее творчество во многом положило начало спид-металлу. Группа распалась в 2015 году после смерти от рака ее лидера Лемми Килмистера.