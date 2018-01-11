Украинский певец решил выступить за другую страну на "Евровидении-2018"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинский певец Alekseev подал заявку на участие в "Евровидении-2018" от Белоруссии, сообщает Sputnik Беларусь.

Музыкант намерен выступать в Лиссабоне с английской версией своей песни "Навсегда" — "Forever". Оригинал опубликован 9 ноября и уже успел собрать более 3,2 миллиона просмотров.

Прослушивание потенциальных конкурсантов пройдет в Белтелерадиокомпании 11 января, и 15 из них поборются в финале за право участвовать в "Евровидении-2018" от Белоруссии. Помимо Алексеева, заявки на участие в отборе подали Гюнешь, Юзари, Алексей Гросс, Napoli, Kattie, а также группа Shuma.

Украинский певец Никита Алексеев, выступающий под сценическим псевдонимом Alekseev, стал известным после участия в проекте "Голос страны" в 2014 году. В 2015 году музыкант выпустил хит "Пьяное солнце", который держался на высоких позициях не только в украинских, но и в российских чартах.