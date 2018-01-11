"Злые русские" на британском ТВ: почему сериал "МакМафия" возмутил всех

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Анна Михайлова. С 1 января на британском телеканале BBC One показывают сериал "МакМафия" о семье русского олигарха, бежавшего в Лондон. Англо-американскому проекту предсказывали высокие рейтинги и выделили место в прайм-тайм, где до этого транслировали популярный сериал "Шерлок". Однако уже через три эпизода "МакМафия" не просто вызвала недовольство отдельных зрителей, а спровоцировала скандал на международном уровне. Сериал обвинили в антисемитизме и создании негативного образа эмигрантов из России.

"МакМафию" ждали с нетерпением прежде всего из-за актерского состава. Главного героя, сына опального российского бизнесмена (читай, босса русской мафии) сыграл Джеймс Нортон, известный зрителям по роли Андрея Болконского в мини-сериале BBC "Война и мир". Компанию обаятельному британцу составили звезды российского кино: Алексей Серебряков, Мария Шукшина, Мария Машкова, Кирилл Пирогов, Софья Лебедева, Данила Козловский. Редкий случай, когда в британском кино русский язык звучит наравне с английским и без всякого акцента.

К игре актеров по большей части нет претензий, но к сюжету уже после первых серий возникло множество вопросов. Основой сериала послужила книга английского журналиста Миши Гленни "МакМафия: Серьезно организованная преступность", изданная в 2008 году. Адаптацией бестселлера для телеэкрана занялись ирано-британский сценарист и режиссер Хуссейн Амини, а также его коллега, мастер хоррора Джеймс Уоткинс.

© BBC Сериал "МакМафия", выходящий на телеканале BBC © BBC Сериал "МакМафия", выходящий на телеканале BBC

Вкратце фабула такова: сын эмигрировавшего в Англию российского мафиози Дмитрия Годмана (Алексей Серебряков) Алекс (Джеймс Нортон) отучился в частной британской школе и надеялся заняться собственным инвестиционным фондом, дистанцировавшись от криминального прошлого отца. Однако от семейных проблем и связей никуда не деться: молодой человек невольно вынужден сотрудничать и с российскими бандитами, и с латиноамериканскими наркобаронами, и с балканскими контрабандистами.

В первых сериях партнером Алекса выступает израильский бизнесмен Семен Клейман (Дэвид Стрэтэйрн). Бывший эмигрант из России предстает беспринципным и корыстным политиком (он намерен построить роскошное плавающее казино у берегов курортного города Эйлата). Общественная организация "Британские юристы за Израиль" (UK Lawyers for Israel) опубликовала обращение к телеканалу BBC, обвинив создателей сериала не только в оскорблении израильских бизнесменов, но и в искажении фактов об Израиле и евреях.

В документе отмечается, что упоминающихся в сериале событий не было в оригинальной книге Миши Гленни. В частности, сценаристов "МакМафии" уличили в том, что они переврали лозунг израильской разведки. В сериале девиз "Моссада" звучит следующим образом: "И за обман мы пойдем с войной". На самом деле израильтяне любили повторять цитату из Ветхого Завета: "Поэтому с обдуманностью веди войну твою".

По мнению представителей организации, создатели сериала намеренно заменили слово "обдуманность", намекая на то, что Израиль санкционирует обман в своей разведывательной деятельности. Общественники призвали всех, кого задел сериал, подать официальную жалобу на сайте BBC.

Watching #McMafia. Pretty appalling that all the villains so far are explicitly Jewish — Stephen Pollard (@stephenpollard) 2 января 2018 г.

​Возмущение британских активистов разделил редактор старейшей еженедельной еврейской газеты The Jewish Chronicle Стивен Поллард. Посмотрев первый эпизод, он написал в твиттере: "Просто ужасает, что все злодеи пока исключительно евреи". Правда, после третьей серии изменил свое мнение и признался, что все-таки планирует продолжить смотреть "МакМафию".

Недовольство сериалом высказали и в российском посольстве. По мнению дипломатов, "МакМафия" представляет Англию "игровой площадкой для русских гангстеров". Чтобы развеять этот стереотип, подписчикам предложили угадать, сколько выходцев из России находится в британских тюрьмах.

BBC’s #McMafia depicts Britain as a playground for Russian gangsters. But do you know how many Russian offenders there are actually in UK jails? — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 4 января 2018 г.

​Ответ на загадку — в следующем твите: "Правильный ответ — меньше 10. Уровень преступности среди русских в Великобритании значительно ниже среднего по стране. Хорошо, что наши подписчики не ведутся на клише, распространяемые BBC".

Между тем британские СМИ высоко оценили сериал. The Guardian считает его "великолепно сделанным", а The Telegraph отметила сложный, но не чересчур закрученный сюжет и "загадочное" исполнение роли Алекса Джеймсом Нортоном. Последнему даже прочат карьеру очередного Джеймса Бонда. Впрочем, впереди еще 5 серий, чтобы сделать выводы о том, куда движется "МакМафия" и ее главный герой.