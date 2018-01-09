В Москве продлили выставку Стерджеса

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Выставка американского фотографа Джока Стерджеса "Без смущения 2.0" в Центре фотографии братьев Люмьер продлена на пять дней из-за большого ажиотажа среди москвичей, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра во вторник.

Выставка должна была закрыться 8 января. "Выставка будет продлена до 13 января в связи с ее популярностью среди жителей города. Мы решили закрыть выставку на пять дней позже, чтобы все, кто хотел, точно успели ее посетить", — сказали в пресс-службе.

В 2016 году выставку Стерджеса пришлось закрыть спустя две недели после вернисажа, несмотря на возражения ценителей фотографии, не успевших познакомиться с проектом. Причиной закрытия стало обращение депутата Елены Мизулиной, которая увидела в фотографиях Стерджеса, на которых снята община нудистов, признаки детской порнографии. В итоге судебные эксперты признали "полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень работ, представленных на выставке".

Проект "Без смущения" был открыт в начале сентября 2016 года. Он состоял из фотографий семей нудистов Франции, Северной Калифорнии и Ирландии, с которыми Стержес дружил и общался. Автор фотографировал их на протяжении своей долгой творческой карьеры. Начав работу сериями в 1970-е годы, Стерджес запечатлел три поколения моделей. Кадры раскрывали их красоту, девушки добровольно и без смущения позировали фотографу.