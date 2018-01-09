Дональд и его друзья: в Америке выходит пародийный мультсериал про Трампа

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американский телеканал Showtime опубликовал трейлер пародийного мультфильма о главе Белого дома Дональде Трампе. Сериал "Наш мультяшный президент" выйдет на экраны 11 февраля, но первый из десяти эпизодов появится в стримерах уже 28 января. Главные герои нового телепроекта — сам Трамп, его семья, советники и ближайшее окружение. Неудивительно: президент США стал постоянным объектом сатиры в вечерних телешоу и популярных мультсериалах вроде "Симпсонов" и "Южного парка" сразу после своего избрания.

Идея "Нашего мультяшного президента" родилась из коротких анимационных скетчей, которые регулярно показывали в программе The Late Show With Stephen Colbert ("Вечернее шоу со Стивеном Кольбером"). Автор проекта — ведущий этого шоу, лауреат премии "Эмми" Стивен Кольбер — известный комик и один из самых активных критиков администрации Трампа на американском телевидении.

Судя по трейлеру, "Наш мультяшный президент" — псевдодокументальная комедия абсурда, описывающая типичный день 45-го президента США. В основе сюжета — нелогичные, а иногда и попросту безумные события, которые, по мнению авторов сериала, происходят за стенами Белого дома. Достается от сценаристов и первой леди, а также сыновьям, зятю и советникам американского лидера.

В сериале высмеивается конфликт Трампа с демократическими СМИ, обвиняемыми президентом в публикации фейковых новостей. Надо сказать, что нынешний глава Белого дома известен своими эпизодическими ролями в комедиях, таких как "Один дома — 2", "Няня", "Принц из Беверли-Хиллз", "Любовь с уведомлением". Кроме того, у Трампа большой опыт работы на телевидении в качестве ведущего реалити-шоу "Кандидат". Тем не менее в президентском кресле он оказался на редкость чувствителен к сатире в свой адрес: Дональд Трамп часто отвечает на задевшие его выпады и пародии в твиттере.

Комики и кинозвезды, очевидно, не боятся лишний раз прогневать своего президента. Тот же Стивен Кольбер постоянно высмеивает Трампа в своем шоу — анимационные ролики с "мультяшным президентом" собирают миллионы просмотров на ютьюбе.

В эфире другого популярного вечернего шоу — Saturday Night Live — в образе Трампа регулярно выступает знаменитый голливудский актер Алек Болдуин. Фанаты отмечают, что это едва ли не самая удачная роль в его карьере — мимика, тембр голоса и грим делают сходство с президентом почти пугающим. Фрагменты программы с пародиями Болдуина стали хитом в Сети, а рейтинг шоу достиг исторического максимума за последние 40 лет.

​Особенно часто в последнее время Трампа высмеивают в связи с расследованием предполагаемых связей его администрации с Москвой. В декабре 2017 года в очередном эпизоде The Simpsons ("Симпсоны") Трамп предлагает взятку спецпрокурору по России Роберту Мюллеру. В свете грядущего допроса президента прокурором эта серия кажется все более актуальной.

Культовый мультсериал вообще оперативно отзывается на американские политические реалии, а иногда и предсказывает их. В 2000 году вышла серия о будущем, где президентство Трампа оставило большую дыру в бюджете страны. Спустя 16 лет, когда пророчество о победе бизнесмена на выборах сбылось, авторы "Симпсонов" даже извинились за этот эпизод.

Создатели другого популярного сатирического мультика South Park ("Южный парк") в июле 2017 года приняли решение больше не шутить над Трампом. Они не пожелали следовать примеру своих коллег, отдающих практически все эфирное время пародиям на президента.

"Мы попали в ту же ловушку, что и передача Saturday Night Live. Мы просто превратились в копию телеканала CNN: сегодня в выпуске новые шутки про Трампа. Нам не очень это нравилось, но мы в этой теме просто увязли", — заявил режиссер-мультипликатор и актер Трей Паркер.

© South Park Studios Кадр из мультфильма "Южный парк" (South Park) © South Park Studios Кадр из мультфильма "Южный парк" (South Park)

Авторы "Южного парка" и раньше избегали напрямую называть своего героя мистера Гаррисона Трампом. Но специфический загар, прическа, манера поведения и политическая программа (например, строительство стены на границе с Канадой) мультяшного президента не оставляли сомнений в том, с кого списан этот персонаж.

Судя по успеху вечерних шоу, в которых пародии на Трампа — обычное дело, такая щепетильность вряд ли хорошо скажется на рейтингах "Южного парка". Впрочем, зрителям, которых потеряет мультсериал, теперь есть чего ждать. "Наш мультяшный президент" выйдет в прокат на ограниченном числе ресурсов уже в конце января.