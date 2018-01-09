Продюсер ленты "Нелюбовь" поблагодарил BAFTA за признание

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Продюсер фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь" Александр Роднянский поблагодарил Британскую академию кино и телевизионных искусств (BAFTA) за признание картины, которая, по его мнению, универсальна, так как отражает состояние и настроение общества в разных странах.

Фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева номинирован на премию BAFTA в категории "Лучший неанглоязычный фильм". С фильмом Звягинцева поборются французский триллер "Она" режиссера Пола Верховена, камбоджийско-американский фильм Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца", южнокорейский фильм "Служанка" (режиссер Пак Чхан-ук) и иранский фильм "Коммивояжер" (режиссер Асгар Фархади).

"Несмотря на то, что события фильма "Нелюбовь" разворачиваются в России, это, на мой взгляд, универсальная история, которая отражает состояние и настроение общества в разных странах. Для нас – большая честь оказаться в номинации на премию BAFTA, и мы благодарны Британской академии кино и телевизионных искусств за признание нашего фильма", — рассказал Роднянский РИА Новости.

Вручение премии состоится 18 февраля в Лондоне в Королевском Альберт-Холле. "Нелюбовь" также выдвинута от России на премию Американской киноакадемии "Оскар".

Премьера фильма прошла в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля, где драма получила Приз жюри. Кроме того, фильм завоевал Гран-при на международном фестивале в Мюнхене, и главный приз 61-го Лондонского международного кинофестиваля. Картина рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. В производстве киноленты участвовали шесть компаний из восьми стран.