Фильм "Движение вверх" стал лидером проката по итогам новогодних каникул

Кадр из фильма Движение вверх, 2017

Кадр из фильма Движение вверх, 2017

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российская спортивная драма "Движение вверх" стала лидером проката в стране по итогам новогодних каникул, собрав за выходные более 658 миллионов рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

По итогам двух недель проката совместный проект телеканала "Россия 1" и студии Никиты Михалкова "ТриТэ" собрал более 1,2 миллиарда рублей.

В начале 70-х у сборной СССР по баскетболу появляется новый тренер с очень амбициозными планами, его роль исполняет Владимир Машков. Он хочет обыграть непобедимую команду из США на Олимпиаде в Мюнхене и настолько заражает своим желанием спортсменов, что им действительно это удается. Золото Олимпиады-72 стало первым в истории олимпийских побед отечественных баскетболистов. Фильм основан на реальных событиях, кроме Машкова в нем сыграли Андрей Смоляков, Кирилл Зайцев, Сергей Гармаш, Марат Башаров. Режиссер — Антон Мегердичев.

© Фото предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Движение вверх", 2017 © Фото предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Движение вверх", 2017

На втором месте оказался приключенческий фильм "Джуманджи: зов джунглей", заработавший за выходные почти 300 миллионов рублей, а за три недели проката более 1,1 миллиарда рублей.

Третье место занял российский мультфильм "Три богатыря и принцесса Египта", который заработал за выходные 265 миллионов рублей, а за две недели — 674 миллиона.

© Кинокомпания СТВ / Анимационная студия Мельница (2017) Кадр из мульфильма "Три богатыря и принцесса Египта" © Кинокомпания СТВ / Анимационная студия Мельница (2017) Кадр из мульфильма "Три богатыря и принцесса Египта"

Четвёртым стал мюзикл "Величайший шоумен" с Хью Джекманом в главной роли (250 миллионов рублей).

Замыкает пятёрку лидеров новогодняя комедия "Елки новые", собравшая 195 миллионов рублей за выходные и 850 миллионов за три недели проката.