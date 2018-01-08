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Культура

Названы победители "Золотого глобуса-2018"

Сюжет:
Премия "Золотой глобус" - 2018 (20)
10:5508.01.2018
141763
© REUTERSФильм Три билборда на границе Эббинга, Миссури получил Золотой глобус. 08.01.18Фильм Три билборда на границе Эббинга, Миссури получил Золотой глобус. 08.01.18
© REUTERS

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которую часто называют репетицией "Оскара".

Мероприятие прошло в отеле Беверли-Хилтон в Лос-Анджелесе. Трансляцию вел телеканал NBC.

Лучший фильм-драма

Лучшим драматическим фильмом стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха. По сценарию, мать пытается добиться от полиции расследования гибели своей дочери.

В главной категории премии были также представлены "Форма воды" Гильермо дель Торо, "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Секретное досье" Стивена Спилберга и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

Лучший фильм–комедия или мюзикл

Лучшим комедийным фильмом признана картина "Леди Берд" Греты Гервиг.


На победу в этой номинации также претендовали "Горе-творец" Джеймса Франко, "Прочь" Джордана Пила, "Величайший шоумен" Майкла Грейси, "Тоня против всех" Крейга Гиллеспи.

Лучшая режиссура

Гильермо дель Торо признали лучшим режиссером за фильм "Форма воды". 

Среди его конкурентов – Мартин Макдонах ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Кристофер Нолан ("Дюнкерк"), Ридли Скотт ("Все деньги мира"), Стивен Спилберг ("Секретное досье").

Лучший актер в драматическом фильме

Приз в этой номинации получил Гэри Олдмен, сыгравший Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена".

На награду претендовали Тимоти Шаламе, исполнивший роль Элио Перлмана в картине "Зови меня своим именем", Дэниел Дэй-Льюис, сыгравший Рейнольдса Вудкока в фильме "Призрачная нить" и Том Хэнкс, сыгравший Бена Брэдли в фильме "Секретное досье".

Лучшая актриса в драматическом фильме

Награду в этой номинации получила Френсис Макдорманд за роль Милдред Хейз в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

На приз также претендовали Джессика Честейн за роль Молли Блум в картине "Большая игра", Салли Хокинс, сыгравшая Элайзу Эспозито в фильме "Форма воды", Мерил Стрип, за образ Кэй Грэм в фильме "Секретное досье" и Мишель Уильямс, сыгравшая Гейл Харрис в картине "Все деньги мира".

Лучший актер в комедии или мюзикле

В этой номинации победу одержал Джеймс Франко, сыгравший Томми Вайсо в фильме "Горе-творец".


На награду претендовали Стив Кэррел, сыгравший Бобби Риггса в "Битве полов", Энсел Эльгорт за роль "Малыша" в "Малыше на драйве", Хью Джекман, сыгравший Финеаса Барнума в "Величайшем шоумене" и Дэниел Калуя, сыгравший Криса Вашингтона в "Прочь".

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Награду получила Сирша Ронан за роль Кристин Макферсон в фильме "Леди Берд".

Конкуренцию ей составляли Джуди Денч в образе королевы Виктории в "Виктории и Абдуле", Хелен Миррен, сыгравшая Эллу Спенсер в "В поисках праздника", Марго Робби в роли Тоню Хардинг в "Тоне против всех" и Эмма Стоун, сыгравшая Билли Джин Кинга в "Битве полов".

Лучший актер второго плана

Награды в этой номинации удостоился Сэм Рокуэлл за роль Джейсона Диксона в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

На награду претендовали Уиллем Дефо, исполнивший роль Бобби Хикса в фильме "Проект "Флорида", Арми Хаммер, в образе Оливера в картине "Зови меня своим именем", Ричард Дженкинс, сыгравший Джайлза в фильме "Форма воды" и Кристофер Пламмер, сыгравший Жана Гетти в картине "Все деньги мира".

Лучшая актриса второго плана

Награду получила Эллисон Дженни, сыгравшая Лавону Голден в "Тоне против всех".

Среди других претендентов – Мэри Джей Блайдж, сыгравшая Флоренс Джексон в фильме "Ферма "Мадбаунд", Хонг Чау за роль Гун Цзян в картине "Короче", Лори Меткалф, исполнившая роль Мэрион Макферсон в фильме "Леди Берд" и Октавия Спенсер, сыгравшая Зельду Фуллер в картине "Форма воды".

Лучший фильм на иностранном языке

Награду получил немецко-французский фильм "На пределе" Фатиха Акина.

На награду претендовали российская "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, чилийская "Фантастическая женщина", шведский "Квадрат" Рубена Эстлунда и камбоджийская картина "Сначала они убили моего отца", которую сняла Анджелина Джоли.

Лучший анимационный фильм

Награду завоевал мультфильм "Тайна Коко".


В этой номинации также были представлены "Ван Гог. С любовью, Винсент", "Добытчица", "Фердинанд" и "Босс-молокосос".

Лучшим сценаристом был признан Мартин Макдонах ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), лучшей песней This is me ("Величайший шоумен"), а лучшим композитором – Александр Деспла ("Форма воды").

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Светлана Апшева
Жаль, что Звягинцева обошли(( Убеждена, что "Нелюбовь" была лучшей.
11:42
08.01.2018
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