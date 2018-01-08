Фильм Три билборда на границе Эббинга, Миссури получил Золотой глобус. 08.01.18

Фильм Три билборда на границе Эббинга, Миссури получил Золотой глобус. 08.01.18

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Лучшим драматическим фильмом 2017 года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха; трансляцию 75-й церемонии вручения учрежденной ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA) награды ведет телеканал NBC.

В главной категории премии были также представлены "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Секретное досье" Стивена Спилберга и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

Драма британского режиссера и сценариста "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" рассказывает о попытках матери в исполнении Фрэнсис Макдорманд добиться от полиции расследования гибели своей дочери. Картина была также удостоена "Золотого глобуса" за сценарий (Мартин Макдонах), лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд) и лучшую мужскую роль второго плана (Сэм Рокуэлл).

Ранее были объявлены лауреаты в остальных номинациях. Лучшим актером в драматическом фильме назван британец Гари Олдмен, "Золотой глобус" в категории "Комедия/мюзикл" завоевала картина "Леди Бёрд", премию за лучшую женскую комедийную роль получила Сирша Ронан, за лучшую мужскую комедийную роль — Джеймс Франко.

Гильермо дель Торо завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер", за музыкальное оформление к фильму "Форма воды" премию как лучший композитор получил Александр Депла.

"Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" завоевала немецкая картина "На пределе", оставив без награды фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь".