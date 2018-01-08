ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Лучшим драматическим фильмом 2017 года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха; трансляцию 75-й церемонии вручения учрежденной ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA) награды ведет телеканал NBC.
Драма британского режиссера и сценариста "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" рассказывает о попытках матери в исполнении Фрэнсис Макдорманд добиться от полиции расследования гибели своей дочери. Картина была также удостоена "Золотого глобуса" за сценарий (Мартин Макдонах), лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд) и лучшую мужскую роль второго плана (Сэм Рокуэлл).
Гильермо дель Торо завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер", за музыкальное оформление к фильму "Форма воды" премию как лучший композитор получил Александр Депла.
"Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" завоевала немецкая картина "На пределе", оставив без награды фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь".