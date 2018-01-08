ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Лучшим комедийным сериалом по версии "Золотого глобуса" стала "Удивительная миссис Мейзел", трансляцию церемонии вручения наград из Лос-Анджелеса ведет телеканал NBC.

Сериал обошел таких соперников, как "Черная комедия" (Black-ish), "Мастер не на все руки", "СМИЛФ" и "Уилл и Грейс".

"Золотой глобус" за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Рэйчел Броснахэн за "Удивительную миссис Мейзел", а лучшим актером стал Азиз Ансари из "Мастер на все руки".

"Золотой Глобус", который вручает ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов, присуждается в 25 категориях, в том числе области телевидения. Победители получают статуэтку в виде обмотанного кинопленкой позолоченного Земного шара, стоящего на мраморном пьедестале. Первая церемония вручения награды состоялась в 1945 году.