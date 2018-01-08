Мартин Макдонах получил "Золотой глобус" за лучший сценарий

ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Английский кинорежиссер и сценарист Мартин Макдонах завоевал "Золотой глобус" за сценарий к фильму "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Трансляцию 75-й церемонии вручения учрежденной ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA) награды ведет телеканал NBC.

Макдонах также номинирован на премию за режиссуру, а сама картина претендует на награду в категории "лучший драматический фильм".

"Золотой Глобус" присуждается в 25 категориях, в том числе области телевидения. Победители получают статуэтку в виде обмотанного кинопленкой позолоченного Земного шара, стоящего на мраморном пьедестале. Первая церемония вручения награды состоялась в 1945 году.