Невский пожалел об упущенной возможности "дать в морду" Вайнштейну

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российский актер и режиссер Александр Невский в интервью The Hollywood Reporter заявил, что в прошлом неоднократно встречался с американским продюсером Харви Вайнштейном, который в 2017 году стал главным фигурантом громкого секс-скандала.

"

"

"

"

По словам Невского, если бы он знал, что продюсер домогался актрис, он бынабил ему чертову рожуЖаль, что я не могу лично наказать его, — добавил актер.

Интервью состоялось накануне церемонии "Золотой глобус". Невский отметил, что придет на мероприятие в черном костюме в знак поддержки актрис, пострадавших от действий продюсера. Ранее издание писало, что многие артисты заявили о намерении изменить вечерний наряд в связи со скандалом.

Невского также спросили о том, как он относится к антироссийской риторике американских СМИ. Актер ответил, что в попытках выставить Москву в негативном свете нет ничего нового: во многих голливудских боевиках задача главного героя — ликвидировать "злых" русских.

"Россия и Америка — две величайшие страны, при всем уважении ко всем остальным. Нам нужно дружить", — заявил Невский, подчеркнув, что государства не должны скатиться к состоянию новой холодной войны.