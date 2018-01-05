Кинопремьеры года: десять самых ожидаемых российских фильмов в 2018-м

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские режиссеры представят в 2018 году самые разные по жанру работы: от комедий, фантастики и героических фильмов до авторских картин. РИА Новости составило список наиболее ожидаемых релизов.

"Довлатов"

Мировая премьера нового фильма Алексея Германа — младшего должна состояться в рамках 68-го Международного Берлинского кинофестиваля, а в российский прокат картина выйдет в марте 2018-го.

Лента рассказывает о нескольких днях 1971 года из жизни известного советского писателя Сергея Довлатова. "Это фильм про интеллигенцию, которой было, наверное, больше, чем сейчас, про эпоху, про людей", — рассказал режиссер журналистам.

"Черновик"

© Новые люди (2018) Кадр из фильма "Черновик" © Новые люди (2018) Кадр из фильма "Черновик"

Режиссер Сергей Мокрицкий, известный зрителям по драме "Битва за Севастополь", представит свою вторую режиссерскую работу.

В фантастической драме "Черновик" снялись актеры, работавшие с Мокрицким и прежде, например Юлия Пересильд и Евгений Цыганов. Это история талантливого дизайнера компьютерных игр, который однажды оказывается стертым из памяти своих близких. Молодой человек узнает, что его миссия — стать таможенником между параллельными мирами.

Картина станет продолжением успешного фильма "Гоголь. Начало" с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым, которая должна быть сложнее и масштабнее первой части проекта.

Создатели обещают захватывающие зрелищные аттракционы, над которыми трудились лучшие специалисты по компьютерным спецэффектам.

Авторы планируют выпустить и третью часть — ее премьера назначена пока тоже на 2018 год.

"Т-34"

Режиссер этой картины Алексей Сидоров больше известен публике как автор сериала "Бригада" и спортивной драмы "Бой с тенью". Для работы над военной драмой "Т-34", действие которой разворачивается в 1941 году, было выстроено более 25 масштабных декораций: русская деревня, лагерь военнопленных, немецкий полигон, железнодорожная станция. Съемки проходили в Москве, Калужской и Московской областях, часть — в Чехии.

"Тренер"

© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Тренер"/Светлана Маликова Актер Данила Козловский на съемках фильма "Тренер" © Фото предоставлено пресс-службой фильма "Тренер"/Светлана Маликова Актер Данила Козловский на съемках фильма "Тренер"

Известный и плодовитый актер Данила Козловский теперь дебютирует в качестве режиссера и сценариста. К тому же в своей картине "Тренер" он сыграл и главную роль. Его герой — совершивший роковую ошибку футболист, который решил стать тренером.

Эмоциональная история о поражениях и победах продолжит новую тенденцию в отечественном кино — фильмов о спортсменах. В минувшем, 2017 году, на экраны вышла спортивная драма "Движение вверх" о победе советской сборной по баскетболу. Ранее в прокате с успехом прошла картина "Легенда № 17".

"Мешок без дна"

© Rustam Khamdamov Studio (2017) Кадр из фильма "Мешок без дна" © Rustam Khamdamov Studio (2017) Кадр из фильма "Мешок без дна"

Именно замечательному художнику Рустаму Хамдамову зрители обязаны удивительной поэтикой многих фильмов Никиты Михалкова — многие годы они работали вместе. В 2018 году Хамдамов выпускает фильм как режиссер (уже не впервые).

Картина "Мешок без дна" выдержана в черно-белой стилистике. Во время царствования Александра II фрейлина дворца рассказывает сказку, которая происходит в XIII веке и повествует о мистическом убийстве царевича в лесу. Одну из главных ролей сыграла Светлана Немоляева. Съемки проходили в заброшенном дворце в промышленной зоне Санкт-Петербурга.

"Собибор"

© Патриот Продакшнс (2017) Кадр из фильма "Собибор" © Патриот Продакшнс (2017) Кадр из фильма "Собибор"

Главные роли в исторической драме "Собибор" сыграли Константин Хабенский и франко-американский актер Кристофер Ламберт. Фильм основан на реальных событиях времен Второй мировой войны. В нацистском лагере на территории Польши лейтенант советской армии, попавший в плен, всего за три недели планирует восстание заключенных, которое стало единственным успешным в истории фашистской Германии. Идея фильма принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому.

"Селфи"

© Art Pictures Studio (2017) Кадр из фильма "Селфи" © Art Pictures Studio (2017) Кадр из фильма "Селфи"

Режиссер Николай Хомерики представит экранизацию романа Сергея Минаева. Главный герой в исполнении Константина Хабенского — популярный писатель и телеведущий. Он внезапно обнаруживает, что его заменил двойник, который завладел его жизнью, забирая все: дочь, карьеру, женщин, славу.

"О чем говорят мужчины. Продолжение"

Суперпопулярный комический "Квартет И" выпускает очередную часть эпопеи "О чем говорят мужчины". Видимо, чтобы избежать очередной цифры в конце, эту часть назвали просто "Продолжение".

На этот раз четверо героев едут в Санкт-Петербург, но понятно, что на самом деле конечная точка этого путешествия совершенно не важна. Важно то, что герои в пути, как всегда, ведут разговоры и то искрометно шутят, то размышляют на серьезные темы.

"Карп отмороженный"

© КиноКластер (2017) Кадр из фильма "Карп отмороженный" © КиноКластер (2017) Кадр из фильма "Карп отмороженный"

В 2018 году в широкий прокат наконец должна выйти комедия Владимира Котта "Карп отмороженный", которая была показана в минувшем году еще на июньском фестивале "Кинотавр". Достаточно сказать, что главные роли в этой эксцентричной и парадоксальной ленте сыграли Алиса Фрейндлих и Марина Неелова. Компанию замечательному актерскому дуэту составили Сергей Пускепалис и Евгений Миронов.