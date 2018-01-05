РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Кинопремьеры года: десять самых ожидаемых российских фильмов в 2018-м

08:0005.01.2018
18986
© Apple Film Productions (2018) Кадр из фильма ДовлатовКадр из фильма Довлатов
© Apple Film Productions (2018)

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские режиссеры представят в 2018 году самые разные по жанру работы: от комедий, фантастики и героических фильмов до авторских картин. РИА Новости составило список наиболее ожидаемых релизов. 

"Довлатов"

Мировая премьера нового фильма Алексея Германа — младшего должна состояться в рамках 68-го Международного Берлинского кинофестиваля, а в российский прокат картина выйдет в марте 2018-го.

Лента рассказывает о нескольких днях 1971 года из жизни известного советского писателя Сергея Довлатова. "Это фильм про интеллигенцию, которой было, наверное, больше, чем сейчас, про эпоху, про людей", — рассказал режиссер журналистам.

"Черновик"

© Новые люди (2018) Кадр из фильма "Черновик"
© Новые люди (2018)
Кадр из фильма "Черновик"

Режиссер Сергей Мокрицкий, известный зрителям по драме "Битва за Севастополь", представит свою вторую режиссерскую работу. 

В фантастической драме "Черновик" снялись актеры, работавшие с Мокрицким и прежде, например Юлия Пересильд и Евгений Цыганов. Это история талантливого дизайнера компьютерных игр, который однажды оказывается стертым из памяти своих близких. Молодой человек узнает, что его миссия — стать таможенником между параллельными мирами.

"Гоголь. Вий"
Кадр из фильма Затерянный город Z. Архивное фото
© Plan B Entertainment (2016)
Критики назвали самые недооцененные фильмы года

Картина станет продолжением успешного фильма "Гоголь. Начало" с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым, которая должна быть сложнее и масштабнее первой части проекта.

Создатели обещают захватывающие зрелищные аттракционы, над которыми трудились лучшие специалисты по компьютерным спецэффектам.

Авторы планируют выпустить и третью часть — ее премьера назначена пока тоже на 2018 год.

"Т-34"

Режиссер этой картины Алексей Сидоров больше известен публике как автор сериала "Бригада" и спортивной драмы "Бой с тенью". Для работы над военной драмой "Т-34", действие которой разворачивается в 1941 году, было выстроено более 25 масштабных декораций: русская деревня, лагерь военнопленных, немецкий полигон, железнодорожная станция. Съемки проходили в Москве, Калужской и Московской областях, часть — в Чехии.

"Тренер"

© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Тренер"/Светлана Маликова Актер Данила Козловский на съемках фильма "Тренер"
© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Тренер"/Светлана Маликова
Актер Данила Козловский на съемках фильма "Тренер"

Известный и плодовитый актер Данила Козловский теперь дебютирует в качестве режиссера и сценариста. К тому же в своей картине "Тренер" он сыграл и главную роль. Его герой — совершивший роковую ошибку футболист, который решил стать тренером.

Кадр из фильма Движение вверх, 2017
© Фото предоставлено Централ Партнершип
Решающие три секунды: фильм о том, как сборная СССР обыграла американцев

Эмоциональная история о поражениях и победах продолжит новую тенденцию в отечественном кино — фильмов о спортсменах. В минувшем, 2017 году, на экраны вышла спортивная драма "Движение вверх" о победе советской сборной по баскетболу. Ранее в прокате с успехом прошла картина "Легенда № 17".

"Мешок без дна"

© Rustam Khamdamov Studio (2017) Кадр из фильма "Мешок без дна"
© Rustam Khamdamov Studio (2017)
Кадр из фильма "Мешок без дна"

Именно замечательному художнику Рустаму Хамдамову зрители обязаны удивительной поэтикой многих фильмов Никиты Михалкова — многие годы они работали вместе. В 2018 году Хамдамов выпускает фильм как режиссер (уже не впервые).

Картина "Мешок без дна" выдержана в черно-белой стилистике. Во время царствования Александра II фрейлина дворца рассказывает сказку, которая происходит в XIII веке и повествует о мистическом убийстве царевича в лесу. Одну из главных ролей сыграла Светлана Немоляева. Съемки проходили в заброшенном дворце в промышленной зоне Санкт-Петербурга.

"Собибор"

© Патриот Продакшнс (2017) Кадр из фильма "Собибор"
© Патриот Продакшнс (2017)
Кадр из фильма "Собибор"

Главные роли в исторической драме "Собибор" сыграли Константин Хабенский и франко-американский актер Кристофер Ламберт. Фильм основан на реальных событиях времен Второй мировой войны. В нацистском лагере на территории Польши лейтенант советской армии, попавший в плен, всего за три недели планирует восстание заключенных, которое стало единственным успешным в истории фашистской Германии. Идея фильма принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому.

"Селфи"

© Art Pictures Studio (2017) Кадр из фильма "Селфи"
© Art Pictures Studio (2017)
Кадр из фильма "Селфи"

Режиссер Николай Хомерики представит экранизацию романа Сергея Минаева. Главный герой в исполнении Константина Хабенского — популярный писатель и телеведущий. Он внезапно обнаруживает, что его заменил двойник, который завладел его жизнью, забирая все: дочь, карьеру, женщин, славу.

"О чем говорят мужчины. Продолжение"

Суперпопулярный комический "Квартет И" выпускает очередную часть эпопеи "О чем говорят мужчины". Видимо, чтобы избежать очередной цифры в конце, эту часть назвали просто "Продолжение".

На этот раз четверо героев едут в Санкт-Петербург, но понятно, что на самом деле конечная точка этого путешествия совершенно не важна. Важно то, что герои в пути, как всегда, ведут разговоры и то искрометно шутят, то размышляют на серьезные темы.

"Карп отмороженный"

© КиноКластер (2017) Кадр из фильма "Карп отмороженный"
© КиноКластер (2017)
Кадр из фильма "Карп отмороженный"

В 2018 году в широкий прокат наконец должна выйти комедия Владимира Котта "Карп отмороженный", которая была показана в минувшем году еще на июньском фестивале "Кинотавр". Достаточно сказать, что главные роли в этой эксцентричной и парадоксальной ленте сыграли Алиса Фрейндлих и Марина Неелова. Компанию замечательному актерскому дуэту составили Сергей Пускепалис и Евгений Миронов.

Комментировать
Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
paulo5270akadem
Фильм про побег из лагеря Собибор я бы посмотрел. Но подтвердить историческую достоверность не получится, т. к. единственный живой участник восстания (дай ему бог здоровья) живёт в Киеве.
08:47
05.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена