МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Голливудская актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу Эмму Портнер.

Публикация от @ellenpage Янв 3, 2018 at 12:19 PST

"Не верится, что теперь я могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой", — написала Пейдж в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фотографию с обручальными кольцами.

Впервые Пейдж и Портер появились вместе на публике летом 2017. О своей сексуальной ориентации Пейдж рассказала в феврале 2014 года.

Эллен Пейдж получила мировую известность благодаря съемкам в таких фильмах, как "Люди Икс", "Начало" и "Лицом к лицу". За роль в картине "Джуно" актриса была номинирована на "Оскар".