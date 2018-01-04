Долгая дорога на машине через заснеженный, будто из сказки, лес или путешествие на поезде с пересадками. В Великий Устюг проще всего ехать в декабре, когда запускают прямое железнодорожное сообщение. Это делается в первую очередь для тех, кто едет в вотчину Деда Мороза.
Но сюда, в небольшой и прекрасно сохранившийся город на берегу Сухоны, стоит приезжать в любое время года, чтобы ощутить атмосферу Русского Севера. Тем более что зимой в Устюге очень рано темнеет: «официальное» время захода солнца в декабре — 14:30.
На специальном указателе при въезде в Великий Устюг обозначена дата его основания — 1147 год. «Одна женщина была так удивлена, что наш город старинный, — рассказывает устюжанка, сотрудница Музея древнерусского искусства Ольга Зубова. — Многие ошибочно считают, что Устюг — это только Дед Мороз». Новогодний проект был запущен в 1999 году. Это, конечно, привлекло в город туристов, соглашается Ольга.
«У нас зимний туристический сезон, — продолжает она. — Раньше, помимо вотчины Деда Мороза, все приходили в наш музей. Сейчас появилось много других развлечений, даже все маленькие предприятия что-то проводят. С одной стороны, благодаря тому, что у нас «поселился» Дед Мороз, об Устюге узнали, люди стали приезжать. С другой — жители больших городов привозят и негатив: то, о чем мы, может быть, и никогда бы не узнали в нашем далеком провинциальном городке».
Названия центральных улиц напоминают о разных периодах жизни — Красная улица и, конечно, как во многих небольших городах, Советский проспект.
Исторический квартал Устюга давно уже стал охраняемой зоной, здесь запрещено любое строительство. Рядом — частный сектор, чуть дальше — небольшой район с кирпичными пятиэтажками.
От архитектуры XVII века остались красивые и огромные храмы, от более поздних времен — купеческие дома, преимущественно двухэтажные. Типичная устюжская архитектура — это каменный первый этаж, где располагались торговые лавки, деревянный жилой второй этаж и мезонин.
Впрочем, те, кто были побогаче, строили из камня. Одно из самых красивых зданий на Красной улице — дом купца Кузнецова, спроектированный петербургским архитектором, а потому и выделяющийся на общем фоне.
«Я обожаю архитектуру Устюга — она нескучная, незареставрированная, — говорит искусствовед из Санкт-Петербурга, руководитель Музея монументальной живописи «Дом со львом» Юлия Терехова. — Тут и там встречаются домики, поставленные против обыкновенного порядка».
Вот каменный наличник явно XVIII века, он прямо на уровне глаз. За ним сидит человек со стареньким ноутбуком, на окне стоит герань и спит кошка. И все такое настоящее, подлинное. Домов в таком состоянии в российской провинции не так уж много.
«Может быть, именно потому, что у нас такой красивый город, здесь так много талантливых детей, — с гордостью рассказывает Ольга Зубова. – Есть школа искусств, художественная школа, множество разных кружков, дом детского творчества. Наши дети принимают участие в концертах и выставках в регионе, часто занимают первые места».
Великий Устюг действительно выглядит как город из другой эпохи. Но не только туризм приносит доход. Здесь работает несколько больших производств, например знаменитый ювелирный завод "Северная чернь", который выпускает серебряные украшения и посуду.
Также в городе есть кисте-щеточная фабрика и Великоустюгский ликеро-водочный завод. Еще на одном небольшом предприятии по выпуску художественных кистей трудятся в основном люди с ограниченными возможностями. В близлежащем городе Красавино возрождают знаменитое производство льняных тканей — их продают здесь же, в Устюге, а туристы, знающие толк, покупают помногу.
«Проблема в том, что у нас нельзя получить высшее образование, — рассказывает устюжанка Ольга. — Здесь есть только техникумы — речной, педагогический, политехнический, автотранспортный. Если же хочешь учиться дальше, то нужно уезжать в большие города за 500-600 километров — в Вологду или в Череповец».
Впрочем, те, кто имеют возможность устроиться на работу в Устюге, по словам Ольги, возвращаются в родной край. В городе не хватает врачей и учителей, есть большая энергетическая компания, которой всегда требуются квалифицированные сотрудники. Работа на таком предприятии — это и гарантия хорошей зарплаты, и социальная защищенность, говорит Ольга.
Летом на реке Сухоне можно наблюдать необычное зрелище: местные жители приходят сюда не только стирать вещи, но и мыть ковры. Для туриста это экзотика, а для самих устюжан — непростой быт: многие по-прежнему живут в неблагоустроенных домах, стирать вынуждены около специальных колонок, расположенных в городе, или летом в реке.
Большинство старинных домов хороши как снаружи, так и внутри — они оборудованы печами с изразцами.
Когда-то в Великом Устюге было свое изразцовое производство, поэтому красивыми глиняными плитками украшали не только церкви, но и жилые дома.
Сегодня при переходе зданий от одних владельцев к другим эти уникальные изразцы зачастую просто исчезают. «У нас, конечно, сердце болит, — признается сотрудница Музея древнерусского искусства Ольга Зубова. — Многие старинные здания в городе находятся на балансе нашего музея. Мы за них отвечаем, пытаемся реставрировать и ремонтировать».
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