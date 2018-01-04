На специальном указателе при въезде в Великий Устюг обозначена дата его основания — 1147 год. «Одна женщина была так удивлена, что наш город старинный, — рассказывает устюжанка, сотрудница Музея древнерусского искусства Ольга Зубова. — Многие ошибочно считают, что Устюг — это только Дед Мороз». Новогодний проект был запущен в 1999 году. Это, конечно, привлекло в город туристов, соглашается Ольга.

«У нас зимний туристический сезон, — продолжает она. — Раньше, помимо вотчины Деда Мороза, все приходили в наш музей. Сейчас появилось много других развлечений, даже все маленькие предприятия что-то проводят. С одной стороны, благодаря тому, что у нас «поселился» Дед Мороз, об Устюге узнали, люди стали приезжать. С другой — жители больших городов привозят и негатив: то, о чем мы, может быть, и никогда бы не узнали в нашем далеком провинциальном городке».