Не Дедом Морозом единым:
чем живет самый новогодний город — Великий Устюг
Анна Кочарова

Долгая дорога на машине через заснеженный, будто из сказки, лес или путешествие на поезде с пересадками. В Великий Устюг проще всего ехать в декабре, когда запускают прямое железнодорожное сообщение. Это делается в первую очередь для тех, кто едет в вотчину Деда Мороза.

Но сюда, в небольшой и прекрасно сохранившийся город на берегу Сухоны, стоит приезжать в любое время года, чтобы ощутить атмосферу Русского Севера. Тем более что зимой в Устюге очень рано темнеет: «официальное» время захода солнца в декабре — 14:30.

Мальчик идет по улице в Великом Устюге.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На специальном указателе при въезде в Великий Устюг обозначена дата его основания — 1147 год. «Одна женщина была так удивлена, что наш город старинный, — рассказывает устюжанка, сотрудница Музея древнерусского искусства Ольга Зубова. — Многие ошибочно считают, что Устюг — это только Дед Мороз». Новогодний проект был запущен в 1999 году. Это, конечно, привлекло в город туристов, соглашается Ольга.

«У нас зимний туристический сезон, — продолжает она. — Раньше, помимо вотчины Деда Мороза, все приходили в наш музей. Сейчас появилось много других развлечений, даже все маленькие предприятия что-то проводят. С одной стороны, благодаря тому, что у нас «поселился» Дед Мороз, об Устюге узнали, люди стали приезжать. С другой — жители больших городов привозят и негатив: то, о чем мы, может быть, и никогда бы не узнали в нашем далеком провинциальном городке».

Названия центральных улиц напоминают о разных периодах жизни — Красная улица и, конечно, как во многих небольших городах, Советский проспект.

Исторический квартал Устюга давно уже стал охраняемой зоной, здесь запрещено любое строительство. Рядом — частный сектор, чуть дальше — небольшой район с кирпичными пятиэтажками.

Ильинская церковь в Великом Устюге.
Ильинская церковь в Великом Устюге.
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Вид города. В центре - церковь Симеона Столпника.
Вид города. В центре - церковь Симеона Столпника.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Прохожие идут по улице в Великом Устюге.
Прохожие идут по улице в Великом Устюге.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Собор Иоанна Устюжского на Соборном дворище в Великом Устюге.
Собор Иоанна Устюжского на Соборном дворище в Великом Устюге.
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Ильинская церковь в Великом Устюге.
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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От архитектуры XVII века остались красивые и огромные храмы, от более поздних времен — купеческие дома, преимущественно двухэтажные. Типичная устюжская архитектура — это каменный первый этаж, где располагались торговые лавки, деревянный жилой второй этаж и мезонин.

Впрочем, те, кто были побогаче, строили из камня. Одно из самых красивых зданий на Красной улице — дом купца Кузнецова, спроектированный петербургским архитектором, а потому и выделяющийся на общем фоне. 

«Я обожаю архитектуру Устюга — она нескучная, незареставрированная, — говорит искусствовед из Санкт-Петербурга, руководитель Музея монументальной живописи «Дом со львом» Юлия Терехова. — Тут и там встречаются домики, поставленные против обыкновенного порядка».

Вот каменный наличник явно XVIII века, он прямо на уровне глаз. За ним сидит человек со стареньким ноутбуком, на окне стоит герань и спит кошка. И все такое настоящее, подлинное. Домов в таком состоянии в российской провинции не так уж много.

«Может быть, именно потому, что у нас такой красивый город, здесь так много талантливых детей, — с гордостью рассказывает Ольга Зубова. – Есть школа искусств, художественная школа, множество разных кружков, дом детского творчества. Наши дети принимают участие в концертах и выставках в регионе, часто занимают первые места».

В классе художественной школы.
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Великий Устюг действительно выглядит как город из другой эпохи. Но не только туризм приносит доход. Здесь работает несколько больших производств, например знаменитый ювелирный завод "Северная чернь", который выпускает серебряные украшения и посуду.

Также в городе есть кисте-щеточная фабрика и Великоустюгский ликеро-водочный завод. Еще на одном небольшом предприятии по выпуску художественных кистей трудятся в основном люди с ограниченными возможностями. В близлежащем городе Красавино возрождают знаменитое производство льняных тканей — их продают здесь же, в Устюге, а туристы, знающие толк, покупают помногу.

Гравер за работой. Великоустюгский завод Северная чернь.
Гравер за работой. Великоустюгский завод Северная чернь.
© РИА Новости / Лулишов Соломон
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Винный набор, вазочка и ложка для варенья - изделия из серебра работы мастеров Великоустюгского завода Северная чернь.
Винный набор, вазочка и ложка для варенья - изделия из серебра работы мастеров Великоустюгского завода Северная чернь.
© РИА Новости / Александр Поляков
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Изделия современных устюжских мастеров резьбы по бересте.
Изделия современных устюжских мастеров резьбы по бересте.
© РИА Новости / Александр Поляков
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Гравер за работой. Великоустюгский завод Северная чернь.
© РИА Новости / Лулишов Соломон
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«Проблема в том, что у нас нельзя получить высшее образование, — рассказывает устюжанка Ольга. — Здесь есть только техникумы — речной, педагогический, политехнический, автотранспортный. Если же хочешь учиться дальше, то нужно уезжать в большие города за 500-600 километров — в Вологду или в Череповец».

Впрочем, те, кто имеют возможность устроиться на работу в Устюге, по словам Ольги, возвращаются в родной край. В городе не хватает врачей и учителей, есть большая энергетическая компания, которой всегда требуются квалифицированные сотрудники. Работа на таком предприятии — это и гарантия хорошей зарплаты, и социальная защищенность, говорит Ольга.

Летом на реке Сухоне можно наблюдать необычное зрелище: местные жители приходят сюда не только стирать вещи, но и мыть ковры. Для туриста это экзотика, а для самих устюжан — непростой быт: многие по-прежнему живут в неблагоустроенных домах, стирать вынуждены около специальных колонок, расположенных в городе, или летом в реке.

Большинство старинных домов хороши как снаружи, так и внутри — они оборудованы печами с изразцами.

Когда-то в Великом Устюге было свое изразцовое производство, поэтому красивыми глиняными плитками украшали не только церкви, но и жилые дома.

Сегодня при переходе зданий от одних владельцев к другим эти уникальные изразцы зачастую просто исчезают. «У нас, конечно, сердце болит, — признается сотрудница Музея древнерусского искусства Ольга Зубова. — Многие старинные здания в городе находятся на балансе нашего музея. Мы за них отвечаем, пытаемся реставрировать и ремонтировать».

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