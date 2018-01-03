РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Никита_мы_с_тобой: история незрячего музыканта из Калининградской области

08:2003.01.2018
04240
© Фото : из архива Елены ПлетневойКалининградский музыкант Никита Плетнев. Архивное фотоКалининградский музыкант Никита Плетнев. Архивное фото
© Фото : из архива Елены Плетневой

КАЛИНИНГРАД, 3 янв — РИА Новости. Шестнадцатилетний пианист Никита Плетнев из небольшого города Пионерский в Калининградской области потерял зрение в раннем детстве. Мама заметила у сына музыкальный дар, и сейчас Никита планирует ехать учиться в Курск, а потом поступать в специализированную академию искусств в Москве.

Коллеги Никиты собрали деньги на дисплей Брайля, с помощью которого он сможет читать нотную грамоту, выходить в интернет и вести обычную жизнь.

Тернистый путь к искусству

Никита Плетнев потерял зрение в раннем детстве. Врачи пытались вернуть мальчику возможность видеть, но медицина оказалась бессильной. Поэтому музыка для него — это способ познавать мир, это увлечение, работа, отдых, да практически вся жизнь.

Зрители во время спектакля с закрытыми глазами. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
Трудности перевода: как незрячие смотрят кино

Занятия Никиты музыкой стали главным делом и для его мамы Елены. Она поднимает сына в одиночку. Раньше помогала мама, бабушка Никиты, но теперь и она сама нуждается в помощи — не так давно перенесла инсульт. Тем не менее, Елена успевает работать, ежедневно возить сына в специализированную школу в Калининграде, который находится в 40 километрах от приморского городка Пионерский, где живет семья.

"Я поняла, что музыка Никите нравится, когда ему было где-то лет шесть. Но нас никуда не брали, потом и мы перестали куда-то обращаться, понимая, что специализированной школы у нас нет. У Никиты идеальный слух, любую ноту в любой октаве он слышит и знает. В 10 лет мы решили пойти в обычную музыкальную школу в Пионерском", — рассказывает Елена.

Послушать необычного ученика взялась педагог Дарья Зинкевич. Несмотря на молодость, она уже воспитала десятки молодых музыкантов, и сейчас под ее руководством азы игры на фортепиано постигают не меньше 15 юных пианистов.

Свадебное фото из семейного архива Новиковых
© Фото : из семейного архива семьи Новиковых
Незрячие XXI века: в мире говорящих вещей

"Сначала я сказала, что попробую взять Никиту на несколько уроков, посмотрю ребенка, не обещала, что это будут постоянные занятия. Потом процесс пошел, мне стало интересно, Никита стал радовать своими успехами и стараниями. Ему нет никаких скидок, к нему такие же требования как к остальным ребятам, иногда даже большие", — рассказала педагог.

Дарья прошла специальные курсы повышения квалификации, но, признается она, способы того, как передать знания ребенку, который не видит, ей приходилось искать буквально "наощупь".

"Находила методику на каких-то практических моментах. Я часто говорю, что мы с Никитой очень похожи, и это нам помогает. То, как я воспринимаю музыку — у него такое же зеркальное отношение", — говорит Дарья.

Трость для незрячих
Трость для незрячих

Только музыка

Скоро Никите 17. Будет ли он продолжать музыкальное образование, даже не обсуждается. Участник множества международных творческих конкурсов и фестивалей, в том числе не специализированных, где он выступал наравне со зрячими детьми, своей жизни без музыки просто не представляет.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Как обустроить быт незрячего человека: четыре главных правила

"Скоро поеду в Курск, там музыкальный колледж-интернат для слепых. Пока он все учит на слух, нужно, чтобы он профессионально овладел системой, не зависел от учителя, а мог читать сам. У нас этому не учат, я договорилась, чтобы перед поступлением в колледж он научился читать ноты. Педагоги откликнулись, есть возможность даже через интернет ему помогать учить", — рассказала мама Никиты.

После учебы в колледже в Курске Никита планирует поступать в Москву, в специализированную академию искусств. Никиту там уже знают. Но прежде нужно привести здоровье в порядок. От нагрузок у парня стала болеть спина, иногда боль настолько сильная, что уроки приходится делать лежа.

Никита довольно закрыт и сдержан, откровенничает только с близкими. И только им известно, чего ему стоит не теряться, выступая перед зрителями.

"У нас свои маленькие хитрости. У нас целый ритуал на самом деле перед выступлением, которого мы придерживаемся, который помогает ему собраться, полностью настроиться на исполнение, абстрагироваться от мира. До концерта никого рядом с нами нет, мы вдвоем, мы настраиваемся, и только потом он уже выходит играть. Поэтому и вывожу его только я, потому что у нас уже есть своя методика", — говорит Дарья Зинкевич.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Арт-объект со смыслом: в Екатеринбурге появились граффити для незрячих

#Плетнев_Никита_мы_с_тобой

Когда солистка областной калининградской филармонии Анна Ушакова узнала, о том, что рядом живет такой одаренный пианист, она, по ее собственному признанию, была потрясена талантом и работоспособностью Никиты и твердо решила, что просто не может оставаться равнодушной и непременно должна что-то сделать для него.

"Никита по-настоящему одарен, у него фантастический слух, память и музыкальность. Он очень глубоко переживает музыку, входит в другое пространство и творит, как взрослый музыкант. Есть вещи, над которыми, конечно, нужно работать, но я верю, что он станет удивительным музыкантом", — рассказала Анна.

Она призвала коллег-музыкантов объединить усилия. Хэштег #Плетнев_Никита_мы_с_тобой быстро распространился в соцсетях и реализовался в замечательном благотворительном концерте. Средства, собранные от продажи билетов, должны были позволить приобрести для Никиты просто необходимую для него вещь — дисплей Брайля, с помощью которого он сможет читать, в том числе и нотную грамоту, выходить в интернет, переписываться — в общем, вести обычную жизнь. На призыв Анны откликнулись самые известные калининградские артисты.

Празднование Дня семьи, любви и верности
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Диана Гурцкая: нужно ломать стереотипы, замыкающие незрячих в резервации

"Концерт получился необыкновенный — по атмосфере в зале, по ощущениям на сцене. Артисты были вдохновлены и счастливы служить своим искусством такому делу. Нас это очень сплотило", — добавила Анна Ушакова.

За концерт собрали чуть больше 85 тысяч рублей. Портативное устройство стоит почти 230 тысяч, благотворительный фонд "Берег Надежды" открыл сбор, чтобы собрать окончательную сумму для покупки дисплея. Спустя некоторое время после концерта из фонда пришли хорошие новости — благотворитель, столичная фирма, которая не захотела афишировать своего названия, перевела средства на покупку дисплея для Никиты.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена