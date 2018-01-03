Никита_мы_с_тобой: история незрячего музыканта из Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 3 янв — РИА Новости. Шестнадцатилетний пианист Никита Плетнев из небольшого города Пионерский в Калининградской области потерял зрение в раннем детстве. Мама заметила у сына музыкальный дар, и сейчас Никита планирует ехать учиться в Курск, а потом поступать в специализированную академию искусств в Москве.

Коллеги Никиты собрали деньги на дисплей Брайля, с помощью которого он сможет читать нотную грамоту, выходить в интернет и вести обычную жизнь.

Тернистый путь к искусству

Никита Плетнев потерял зрение в раннем детстве. Врачи пытались вернуть мальчику возможность видеть, но медицина оказалась бессильной. Поэтому музыка для него — это способ познавать мир, это увлечение, работа, отдых, да практически вся жизнь.

Занятия Никиты музыкой стали главным делом и для его мамы Елены. Она поднимает сына в одиночку. Раньше помогала мама, бабушка Никиты, но теперь и она сама нуждается в помощи — не так давно перенесла инсульт. Тем не менее, Елена успевает работать, ежедневно возить сына в специализированную школу в Калининграде, который находится в 40 километрах от приморского городка Пионерский, где живет семья.

"Я поняла, что музыка Никите нравится, когда ему было где-то лет шесть. Но нас никуда не брали, потом и мы перестали куда-то обращаться, понимая, что специализированной школы у нас нет. У Никиты идеальный слух, любую ноту в любой октаве он слышит и знает. В 10 лет мы решили пойти в обычную музыкальную школу в Пионерском", — рассказывает Елена.

Послушать необычного ученика взялась педагог Дарья Зинкевич. Несмотря на молодость, она уже воспитала десятки молодых музыкантов, и сейчас под ее руководством азы игры на фортепиано постигают не меньше 15 юных пианистов.

"Сначала я сказала, что попробую взять Никиту на несколько уроков, посмотрю ребенка, не обещала, что это будут постоянные занятия. Потом процесс пошел, мне стало интересно, Никита стал радовать своими успехами и стараниями. Ему нет никаких скидок, к нему такие же требования как к остальным ребятам, иногда даже большие", — рассказала педагог.

Дарья прошла специальные курсы повышения квалификации, но, признается она, способы того, как передать знания ребенку, который не видит, ей приходилось искать буквально "наощупь".

"Находила методику на каких-то практических моментах. Я часто говорю, что мы с Никитой очень похожи, и это нам помогает. То, как я воспринимаю музыку — у него такое же зеркальное отношение", — говорит Дарья.

Только музыка



Скоро Никите 17. Будет ли он продолжать музыкальное образование, даже не обсуждается. Участник множества международных творческих конкурсов и фестивалей, в том числе не специализированных, где он выступал наравне со зрячими детьми, своей жизни без музыки просто не представляет.

"Скоро поеду в Курск, там музыкальный колледж-интернат для слепых. Пока он все учит на слух, нужно, чтобы он профессионально овладел системой, не зависел от учителя, а мог читать сам. У нас этому не учат, я договорилась, чтобы перед поступлением в колледж он научился читать ноты. Педагоги откликнулись, есть возможность даже через интернет ему помогать учить", — рассказала мама Никиты.

После учебы в колледже в Курске Никита планирует поступать в Москву, в специализированную академию искусств. Никиту там уже знают. Но прежде нужно привести здоровье в порядок. От нагрузок у парня стала болеть спина, иногда боль настолько сильная, что уроки приходится делать лежа.

Никита довольно закрыт и сдержан, откровенничает только с близкими. И только им известно, чего ему стоит не теряться, выступая перед зрителями.

"У нас свои маленькие хитрости. У нас целый ритуал на самом деле перед выступлением, которого мы придерживаемся, который помогает ему собраться, полностью настроиться на исполнение, абстрагироваться от мира. До концерта никого рядом с нами нет, мы вдвоем, мы настраиваемся, и только потом он уже выходит играть. Поэтому и вывожу его только я, потому что у нас уже есть своя методика", — говорит Дарья Зинкевич.

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#Плетнев_Никита_мы_с_тобой

Когда солистка областной калининградской филармонии Анна Ушакова узнала, о том, что рядом живет такой одаренный пианист, она, по ее собственному признанию, была потрясена талантом и работоспособностью Никиты и твердо решила, что просто не может оставаться равнодушной и непременно должна что-то сделать для него.

"Никита по-настоящему одарен, у него фантастический слух, память и музыкальность. Он очень глубоко переживает музыку, входит в другое пространство и творит, как взрослый музыкант. Есть вещи, над которыми, конечно, нужно работать, но я верю, что он станет удивительным музыкантом", — рассказала Анна.

Она призвала коллег-музыкантов объединить усилия. Хэштег #Плетнев_Никита_мы_с_тобой быстро распространился в соцсетях и реализовался в замечательном благотворительном концерте. Средства, собранные от продажи билетов, должны были позволить приобрести для Никиты просто необходимую для него вещь — дисплей Брайля, с помощью которого он сможет читать, в том числе и нотную грамоту, выходить в интернет, переписываться — в общем, вести обычную жизнь. На призыв Анны откликнулись самые известные калининградские артисты.

"Концерт получился необыкновенный — по атмосфере в зале, по ощущениям на сцене. Артисты были вдохновлены и счастливы служить своим искусством такому делу. Нас это очень сплотило", — добавила Анна Ушакова.

За концерт собрали чуть больше 85 тысяч рублей. Портативное устройство стоит почти 230 тысяч, благотворительный фонд "Берег Надежды" открыл сбор, чтобы собрать окончательную сумму для покупки дисплея. Спустя некоторое время после концерта из фонда пришли хорошие новости — благотворитель, столичная фирма, которая не захотела афишировать своего названия, перевела средства на покупку дисплея для Никиты.