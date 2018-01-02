Умерла актриса Татьяна Майорова

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Актриса Татьяна Майорова ушла из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте Русского драматического театра Литвы.
Майорова также снималась в кино. Одной из самых известных ее работ стал образ матери из фильма "Смилуйся над нами" Альгирдаса Араминаса.
Похороны актрисы пройдут 4 января в Вильнюсе на кладбище Карвелишкес.
Татьяна Майорова родилась в 1941 году в городе Часов Яр в Донецкой области. В 1964 году она окончила Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. В РДТЛ она работала с 1967 по 1991 годы.