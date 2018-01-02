Что смотреть в праздники: семь самых громких сериалов 2017 года

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Длинные новогодние праздники — лучшее время для того, чтобы посмотреть сериалы, выпущенные в минувшем году.

РИА Новости составило список телевизионных эпопей, которые вышли в 2017-м и которые стоит посмотреть.

"Твин Пикс"

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин Пикс" © Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...) Кадр из сериала "Твин Пикс"

Продолжение старого и мегапопулярного сериала было, возможно, одной из главных интриг телесезона года. Те, кто четверть века назад не могли оторваться от экранов, хотели вновь пережить острые ощущения, а новые зрители предвкушали удовольствие от этого своеобразного посвящения в загадочный мир "Твин Пикс".

Режиссер Дэвид Линч остался верен себе и снял странный, местами даже запутанный фильм. Поначалу может показаться, что все происходящее на экране — какая-то бессмыслица. Однако внимательный зритель сможет в итоге разгадать шифр из шести улик: двух эротических фото, снимка ребенка, оружия, плоскогубцев и банки с фасолью. Впрочем, придется потрудиться.

"Рассказ служанки"

© MGM Television (2017) Кадр из сериала "Рассказ служанки" © MGM Television (2017) Кадр из сериала "Рассказ служанки"

Сериал-антиутопия, основанный на романе канадской писательницы Маргарет Этвуд, рассказывает о будущем, в котором в США путем переворота к власти приходят военные. Из-за снижения рождаемости детородных женщин продают в дома влиятельных семей, чтобы те могли иметь детей. Главная героиня и есть такая служанка.

В минувшем году "Рассказ служанки" на вручении премии Эмми-2017 был объявлен лучшим драматическим сериалом, а также получил призы за сценарий, режиссуру и лучшую игру актрисы второго плана. А звезда сериала Элизабет Мосс была признана лучшей драматической актрисой.

"Блеск"

© NetFlix (2017) Кадр из сериала "Блеск" © NetFlix (2017) Кадр из сериала "Блеск"

Пышные прически, яркий макияж и блестящие купальники — сериал "Блеск" возвращает нас в середину 1980-х. Безработная актриса из Лос-Анджелеса, отчаявшись добиться успеха, решает сняться в сериале о женщинах-рестлерах.

На американском ТВ действительно выходил подобный проект, о котором даже был снят в 2012 году документальный фильм. Некоторые героини "Блеска" списаны с реально существовавших спортсменок, а одна — Киа Стивенс — даже снялась в фильме. Комедия оказалось столь успешной, что сериал решили продлить еще на один сезон — известно, что в скором времени будет выпущено десять новых серий.

"Большая маленькая ложь"

© Blossom Films (2017) Кадр из сериала "Большая маленькая ложь" © Blossom Films (2017) Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

Критики уже называли эту эпопею "захватывающим и запутанным сериалом с актерами первой величины". Главные роли и вправду сыграли Риз Уизерспун и Николь Кидман.

За внешним благополучием двух героинь и неустроенностью третьей (Шейлин Вудли), сложностями и семейными неурядицами на самом деле скрываются их внутренние проблемы, которые авторы сценария постепенно выводят наружу.

Зрители по-разному оценили сериал: одним не понравилось неторопливое развертывание событий, другие, напротив, именно за это хвалили режиссера, отмечая, что авторам удается поддерживать интригу.

"Демон революции"

© Нон-стоп Продакшн (2017) Кадр из сериала "Демон революции" © Нон-стоп Продакшн (2017) Кадр из сериала "Демон революции"

Нынешний год на отечественном ТВ прошел под знаком революции. В начале ноября сразу два ведущих канала показали свои сериалы, противопоставив ключевые исторические фигуры — Ленина и Троцкого. Посмотреть можно оба фильма, но "Демон революции" режиссера Владимира Хотиненко оказался все же более весомым.

В роли вождя мирового пролетариата снялся Евгений Миронов, который счастливо избежал потенциальной пародийности в этом образе. Компанию ему составил Федор Бондарчук, сыгравший теоретика марксизма и публициста Александра Парвуса. В масштабной эпопее нашлось место не только политике, но и любовному треугольнику, а также детективной интриге.

"Хождение по мукам"

© Всемирные Русские Студии (2017) Кадр из сериала "Хождение по мукам" © Всемирные Русские Студии (2017) Кадр из сериала "Хождение по мукам"

Сериал по мотивам одноименного романа Алексея Толстого стал, пожалуй, единственной экранизацией классики на российском телевидении к столетию октябрьских событий. Кстати, фильм по мотивам этого произведения выходил давно — 40 лет назад.

На сей раз съемки проходили в интерьерах музеев и сохранившихся усадеб, для батальных сцен рыли окопы. С особым размахом отшили костюмы, в том числе и для массовки. И все по образцам того времени.

"Гоголь. Начало"

© Фото : Продюсерский центр "Среда" Кадр из сериала "Гоголь. Начало" © Фото : Продюсерский центр "Среда" Кадр из сериала "Гоголь. Начало"

Сериал в стилистике "Темной лощины" Тима Бертона стал проектом совершенно новым и неожиданным для российского ТВ. Авторы сценария смешали детективный сюжет с жанром литературной биографии. В итоге молодой писарь из Петербурга Николай Гоголь встречается лицом к лицу с обитателями своей же "Диканьки".

Фильм не претендует на то, чтобы создать подлинный образ Гоголя. Однако авторам удалось сделать увлекательный, ироничный и даже хулиганский сериал, наполненный различными фобиями и фантазиями, в котором есть аллюзии на гоголевскую литературу.