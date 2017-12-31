Другая Пугачева и дети Киркорова: чем удивит "Голубой огонек" на "России 1"

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Салат оливье, мандарины, новогодняя елка и, конечно, и лучшие телевизионные программы — пожалуй, без этих атрибутов невозможно уже представить себе празднование Нового года.

Продолжая лучшие традиции, телеканал "Россия" в этом году покажет зрителям в праздничную ночь две программы: "Новогодний парад звезд" и — уже после боя курантов — "Новогодний голубой огонек".

Подведение итогов

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала Россия Программа "Новогодний парад звезд" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала Россия Программа "Новогодний парад звезд"

За два часа до полуночи в эфир выйдет "Новогодний парад звезд" — программа, в которой традиционно вспоминают уходящий год. Проводы проходят, конечно, с шутками: так, и в новом выпуске будут и юмористические номера, и частушки, и пародии.

Известно, что в этот вечер на экранах не появится звездная чета — Алла Пугачева и Максим Галкин. Однако в их образах предстанут пародисты. "Алла Борисовна" исполнит песню "Две звезды" в дуэте с Николаем Басковым, а "Максим Галкин" пообщается на сцене с Андреем Малаховым.

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала Россия Программа "Новогодний парад звезд" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала Россия Программа "Новогодний парад звезд"

Ждут зрителей и другие неожиданные пародии: "Дональд Трамп" (Юрий Стоянов) пообщается с российским президентом, а "Тереза Мэй" (Игорь Верник), "Эммануэль Макрон" (Юрий Аскаров) и "Ангела Меркель" (Юрий Стоянов) поздравят всех с Новым годом.

Не обойдется подведение итогов без традиционного номера — уходящий год глазами детей. Особенный выпуск программы "Спокойной ночи, малыши!" проведут Филипп Киркоров в образе Фили, Николай Валуев и Николай Басков в образе Степашки.

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала Россия Программа "Новогодний парад звезд" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала Россия Программа "Новогодний парад звезд"

"Кто-то высказывает претензию — мол, ничего нового, — говорит режиссер программы Сергей Широков. — А мы считаем, что традиции в новогоднюю ночь необходимы! Снимали программы на "Мосфильме", в первом павильоне. "Парад звезд" в этом году ведут Филипп Киркоров и Николай Басков".

Как год встретишь — так его и проведешь

После новогоднего обращения президента на канале "Россия 1" начнется "Новогодний голубой огонек". Участников продюсеры отбирают обычно в течение года, это топ-артисты, которые всем известны: Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Лолита и другие. Без них невозможен "Огонек".

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала Россия Программа "Голубой огонек" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала Россия Программа "Голубой огонек"

Но традиционно на канале наблюдают и за восходящими звездами, теми, кто смог привлечь в ушедшем году внимание публики, — и с удовольствием их приглашают. В этом году впервые в программе появятся певец Алексеев, группа "Артик и Асти".

На сей раз "Голубой огонек" поставит своеобразный рекорд по продолжительности — зрителям представят более 80 номеров. Еще одно отличие выпуска 2018 года в том, что этот "Огонек" получился во многом семейным.

Например, Филипп Киркоров споет одну из песен вместе со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином. Первоначально певец планировал исполнить только две композиции, но за несколько дней до съемок программы сказал, что у него с детьми готов номер — песня о веселых бабушках, которые не только на лавочке посиживают, но и любят танцевать.

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала Россия Программа "Голубой огонек" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала Россия Программа "Голубой огонек"

Вместе со своей внучкой Александрой в кадре появится певица Лариса Долина, они тоже исполнят песню. Тема семейной жизни будет обыграна в юмористической сценке ведущих Кристины Орбакайте и Андрея Малахова, который в 2017-м стал отцом.

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала Россия Программа "Голубой огонек" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала Россия Программа "Голубой огонек"

На канале признаются, что любят создавать для новогодней программы необычные постановочные номера. Так в "Огоньке"-2018 будет шуточный номер с Иосифом Кобзоном, который недавно отметил 80-летие, певицами Валерией и Полиной Гагариной.

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала Россия Программа "Голубой огонек" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала Россия Программа "Голубой огонек"

Григорий Лепс — довольно неожиданно — споет дуэтом с Юрием Антоновым. Неизменный участник почти что всех "Огоньков", которые выходили в эфир с 1962 года, Евгений Петросян не пропустит и этот выпуск. На сей раз он запоет вместе с Анастасией Стоцкой. Певица Лолита в сопровождении балета Todes выйдет на своеобразный ринг и исполнит песню о взаимоотношениях мужчин и женщин. Стас Михайлов представит номер "Китай".

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала Россия Программа "Голубой огонек" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала Россия Программа "Голубой огонек"

В этом году на съемки "Новогоднего голубого огонька" пригласили не только звезд эстрады, но и спортсменов, политиков, военных, которые воевали в Сирии. Эта традиция когда-то была заложена в первых выпусках программы еще в 1960-е, потом была утеряна, и вот теперь на канале решили ее возродить.

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала Россия Программа "Голубой огонек" © Фото : предоставлено пресс-службой телеканала Россия Программа "Голубой огонек"

"Мы всегда следуем динамике праздничного застолья, — рассказывает режиссер Сергей Широков. — Пока люди еще за столом, поднимают тосты, едят оливье — это время для юмористических разговорных номеров, поздравлений. Чем дальше, тем больше музыкальные номера становятся танцевальными".

Главное, к чему стремятся создатели "Огонька", — сделать так, чтобы люди ощутили себя как бы внутри праздника. Попытаться стереть эту границу, создать такую атмосферу, чтобы зрители переживали те же эмоции, что и участники программы.