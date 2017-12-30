Какая гадость эта ваша заливная рыба! Как создавалась "Ирония судьбы"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Анна Кочарова. Легендарный фильм, без которого уже невозможно отмечать Новый год, — "Ирония судьбы, или С легким паром!" — в этом году 31 декабря покажет телеканал "Россия-1".

Впервые на большом экране "Иронию судьбы" показали 1 января 1976 года.

Для уже известного и любимого публикой Эльдара Рязанова это был первый опыт телевизионной картины. Позже в своих воспоминаниях режиссер писал, что фильм сразу же посмотрели (если верить статистике) порядка 100 миллионов человек.

"Я был буквально смят, оглушен, ошарашен гигантским, могучим потоком откликов на "Иронию судьбы", — писал Рязанов. Благодаря колоссальному охвату зрителей и единовременной демонстрации, лента сразу начинает жить в сознании десятков миллионов людей. Произведение тут же становится массовым достоянием, и добиться этого может только телевидение".

Эту картину зрители ежегодно смотрят уже более 40 лет. Кажется, представить "Иронию судьбы" с другими актерами невозможно. Однако, как это часто бывает, подбор исполнителей главных ролей проходил непросто.

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"Пропаганда пьянства"

Официальной премьере "Иронии судьбы" в 1976 году предшествовали разного рода интриги и нелепые ситуации. Эльдар Александрович признавался, что до последнего не верил в то, что показ состоится. Успокоился он только тогда, когда увидел название картины в программе передач, напечатанной в газете.

Однако за несколько дней до Нового года режиссеру позвонили с телевидения и сказали, что нужно записать небольшое выступление перед показом. Оказалось, это требовалось для того, чтобы смягчить впечатление от пьянства, показанного в фильме, объяснить, что так выпить можно лишь в новогодний праздник.

"Я понимал, в какой стране живу, и послушно поехал на телестудию. Сказал все, что от меня требовали. В нашей практике это называется "идеологические костыли".

"Казалось, все! — вспоминал позже Рязанов. — Можно ждать премьеры. Но не тут-то было. Тридцать первого декабря, вечером, накануне премьерного показа, мне опять позвонили с телевидения и попросили приехать 1 января в три часа дня, для того чтобы переснять мое вступительное слово".

Выяснилось, что в своем обращении режиссер назвал картину "рождественской сказкой", а в Советском Союзе, конечно же, "рождественских" сказок быть не могло. "Мы не отмечаем религиозные праздники, — сказал голос в телефонной трубке. — Вам следует сказать "новогодняя сказка".

Третья улица Строителей, дом 25…

По сюжету герои живут по схожим адресам в Москве и Ленинграде, в стандартных квартирах с самой обычной мебелью. Эта ситуация, описанная сначала в пьесе Эльдара Рязанова и его многолетнего соавтора Эмиля Брагинского, стала уже, что называется, классикой.

Мало кто знает, что поместить героев в ситуацию переезда накануне Нового года было идеей художника картины Александра Борисова. В пьесе даже была ремарка "авторы просят не проявлять яркой творческой фантазии и построить на сцене обычную, стандартную квартиру". Но придумка Борисова в итоге еще больше оправдывает действия главного героя, который довольно долго не замечает путаницы.

Адаптируя произведение под сценарий фильма, Рязанов стремился создать ленту не только смешную, но и лирическую — грустную, насыщенную поэзией. "Хотелось сделать ее максимально жизненной, чтобы зритель безоговорочно верил в реальность невероятных происшествий", — писал он.

Фразы и диалоги моментально разошлись на цитаты. Возможно, "Ирония судьбы" вообще один из самых цитируемых фильмов отечественного кино.