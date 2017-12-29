Мединский назвал "Движение вверх" лучшим фильмом в жанре спортивной драмы

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский назвал фильм "Движение вверх" Антона Мегердичева лучшим кино в этом жанре, которое он видел.

"Движение вверх" – это спортивная драма, которая рассказывает об исторической победе сборной СССР по баскетболу над командой США на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. "Золото" Олимпиады-72 стало первым в истории олимпийских побед отечественных баскетболистов.

"Посмотрел с сыном "Движение вверх". Однозначно — лучшее кино в этом жанре, которое мне когда-то вообще доводилось видеть. Абсолютный хит! Смотреть всем!" — написал он в Twitter.