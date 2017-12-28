Создатели "Движения вверх" надеются, что фильм повторит успех "Легенды №17"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Продюсер фильма "Движение вверх" Леонид Верещагин надеется, что он повторит успех картин "Легенда №17" и "Экипаж" и полюбится зрителям.

"Экипаж" и "Легенда №17" созданы кинокомпанией "Студия ТриТэ". Картина "Легенда №17" с Данилой Козловским и Александром Меньшиковым о советском хоккеисте Валерии Харламове вышла в прокат в 2013 году и собрала почти миллиард рублей. "Движение вверх" рассказывает об исторической победе сборной СССР по баскетболу над командой США на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. "Золото" Олимпиады-72 стало первым в истории олимпийских побед отечественных баскетболистов.

"У нас не спорт, мы рассказываем зрителю историю. Кино – это часть искусства, но и бизнес, безусловно. Сборы важны, но я сейчас не про соревнования, так как выходят фильмы разные по жанру, разные по своему производственному объему, в разном конкурентном окружении, в разные даты. Для меня это не соревнования. Естественно, мы рассчитываем на хорошие сборы. Для нас самое главное, чтобы фильм "Движение вверх" разделил судьбу " Легенды №17" и "Экипажа", которые полюбились зрителям", — сказал Верещагин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что компания уже начала презентацию фильма за рубежом, и ей уже заинтересовались в нескольких странах.

"Международные продажи обычно начинаются после проката в своей стране, поэтому предварительные переговоры ведутся, и часть сделок заключена", — добавил собеседник агентства.