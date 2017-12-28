Создатели "Движения вверх" надеются, что фильм повторит успех "Легенды №17"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Продюсер фильма "Движение вверх" Леонид Верещагин надеется, что он повторит успех картин "Легенда №17" и "Экипаж" и полюбится зрителям.
"У нас не спорт, мы рассказываем зрителю историю. Кино – это часть искусства, но и бизнес, безусловно. Сборы важны, но я сейчас не про соревнования, так как выходят фильмы разные по жанру, разные по своему производственному объему, в разном конкурентном окружении, в разные даты. Для меня это не соревнования. Естественно, мы рассчитываем на хорошие сборы. Для нас самое главное, чтобы фильм "Движение вверх" разделил судьбу " Легенды №17" и "Экипажа", которые полюбились зрителям", — сказал Верещагин в интервью РИА Новости.
"Международные продажи обычно начинаются после проката в своей стране, поэтому предварительные переговоры ведутся, и часть сделок заключена", — добавил собеседник агентства.