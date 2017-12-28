Денис Мацуев готов выступить на Красной площади в преддверии ЧМ-2018

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пианист Денис Мацуев планирует провести концерт на Красной площади в Москве 13 июня в преддверии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, об этом музыкант сообщил в прямом эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что для него, как для посла ЧМ-2018 и болельщика, чемпионат мира будет большим событием, потому что это уникальное действо, которого никогда не было в России, и оно пройдет не в одном городе, как Олимпиада, а во многих регионах страны.

"Я хочу провести большой гала-концерт на Красной площади 13 июня в канун открытия чемпионата со звездами и начинающими музыкантами из России и разных стран. Концерт-посвящение этому действу", — сказал Мацуев.

Он добавил, что у него также есть мысль провести чемпионат мира по футболу среди деятелей культуры, так как многие из них увлекаются этим видом спорта. "Почему бы не сделать такой чемпионат внутри чемпионата", — пояснил Мацуев.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.