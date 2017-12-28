Умер режиссер Виктор Симакин

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Театральный режиссер Виктор Симакин скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на сайте Нижегородского театра юного зрителя.

"Коллектив Нижегородского ТЮЗа выражает глубокое соболезнование родным и близким Виктора Алексеевича Симакина", — отметили представители театра.

Симакин родился в 1945 году в Горьком. Он окончил режиссерский факультет ГИТИСа, после чего работал в различных театрах, позже — занимал должность главного режиссера в Горьковском ТЮЗе и в Костромском государственном областном драматическом театре имени Островского.

Отмечается, что за свою карьеру Симакин поставил такие спектакли, как "Завтра была война", "Мэкки-нож", "Принцесса Турандот", "Сны Евгении".

Симакин — заслуженный деятель искусств России, лауреат государственной премии РСФСР имени Станиславского, лауреат премии имени Собольщикова-Самарина.