Друг семьи Шаинского поделился воспоминаниями о композиторе

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Композитор Владимир Шаинский всегда оставался очень молодым человеком, который нёс с собой праздник, с ним было всегда легко и радостно общаться, поделилась с РИА Новости воспоминаниями о сотрудничестве, которое переросло в дружбу, телерепортёр Эмилия Хацкевич.

Шаинский скончался во вторник в возрасте 92 лет в американском штате Калифорния.

Хацкевич рассказала РИА Новости, что познакомилась с Шаинским в 2011 году. "Тогда мы снимали сюжет о нем для Первого канала по просьбе (Андрея) Малахова. С тех пор это сотрудничество переросло в дружбу", — вспоминает она.

"Ушел из жизни светлый, веселый, молодой человек, Владимир Яковлевич Шаинский! С первой минуты знакомства, вам легко, просто и радостно", — говорит журналист. По её словам, Шаинский всегда был открытым: "Любые предложения по съемке — пожалуйста".

С одной стороны, где бы Шаинский ни появлялся, люди везде узнавали его: "Фото, автографы и, кажется, что наш герой радуется больше окруживших его почитателей". А дома в Сан-Диего он был очень простым и непритязательным: "в саду поливает цветы и брызгается водой, как ребенок", вспоминает репортер. А любимое блюдо — "традиционная жареная картошка", которую готовила его жена Светлана, продолжает журналистка.

Ещё одно воспоминание: "когда за роялем он знакомит нас с новой веселой, доброй песней, такой же, как вся его музыка, а главное, как он сам, превративший всю свою жизнь в праздник", говорит Хацкевич.