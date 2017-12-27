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Культура

Кинопремьеры недели: драма "Движение вверх" и фэнтези про динозавров

13:0227.12.2017
(обновлено: 13:04 27.12.2017)
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© Fotolia / Tyler OlsonЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / Tyler Olson

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российская спортивная драма о советской сборной по баскетболу "Движение вверх", австралийское фэнтези "Мой любимый динозавр", фильм-обладатель "Золотой камеры" Каннского фестиваля "Молодая женщина" и отечественный мультфильм "Три богатыря и принцесса Египта" выходят на российские киноэкраны в последнюю неделю уходящего года.

Кадр из фильма Движение вверх, 2017
© Фото предоставлено Централ Партнершип
Решающие три секунды: фильм о том, как сборная СССР обыграла американцев

Движение вверх

После ряда "космических" драм отечественный кинематограф в преддверии чемпионата мира по футболу обращается к драмам спортивным. Первой ласточкой станет картина от авторов "Легенды №17" и "Бой с тенью".

В начале семидесятых у сборной СССР по баскетболу появляется новый тренер с очень амбициозными планами, его роль исполняет Владимир Машков. Он хочет обыграть непобедимую команду из США на Олимпиаде в Мюнхене и настолько заражает своим желанием спортсменов, что им действительно это удается. Золото Олимпиады-72 стало первым в истории олимпийских побед отечественных баскетболистов. Фильм основан на реальных событиях, кроме Машкова в нем сыграли Андрей Смоляков, Кирилл Зайцев, Сергей Гармаш, Марат Башаров.

© Фото предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Движение вверх", 2017
© Фото предоставлено Централ Партнершип
Кадр из фильма "Движение вверх", 2017

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro
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"О том золотом матче мне в детстве рассказывал папа, что был такой момент, что за 3 секунды до конца игры кто-то из наших забросил, и это решило судьбу золотых олимпийских медалей. У меня эта история почему-то прямо на подкорке осталась. Позже, когда я начал разбираться и сам посмотрел, как это было, я понял, что это по-настоящему великое событие", — отметил режиссер Антон Мегердичев.

Мой любимый динозавр

Дебютный фильм австралийца Мэтта Драммонда — про странное существо, которое находит подросток и прячет у себя дома. Новый друг вскоре начинает стремительно расти и создавать хаос везде, где бы ни появился. Конечно, взрослым это очень не нравится, но как только они решают приструнить необычного нарушителя, на его защиту выходит команда местных подростков.

Очевидно, что Драммонд вдохновлялся такими фильмами из восьмидесятых, как "Гремлины", "Останься со мной" и "Балбесы".

"Несмотря на предсказуемый сюжет, плоских злодеев и общее ощущение того, что смотришь канал Disney, "Мой любимый динозавр" достаточно милое кино, которое не даст соскучиться зрителям всех возрастов", — подчеркивает критик Джеймс Крут.

Молодая женщина

Кадр из мультфильма Смешарики. Архивное фото
© Фото : Каропрокат
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Фильм француженки-дебютантки Леонор Серрай получил "Золотую камеру" на Каннском фестивале в этом году. Молодая женщина Паула в исполнении Летиции Дош возвращается в ненавидимый всем сердцем Париж после разрыва со своим молодым человеком, пытаясь сбежать от проблем, которые, тем не менее, нарастают, как снежный ком. Она совершает ошибку за ошибкой, не строит планов кроме как дожить до следующего дня и постоянно импровизирует.

Как отмечает критик Бон ван Хой, очевидно, что, хотя Серрай рассказывает о конкретном весьма специфическом человеке, через портрет молодой женщины просматривается целое поколение тридцатилетних, которые выросли в комфортной среде, не вынуждающей их бороться за свое выживание.

"Новое поколение привыкло жить только в настоящем моменте. Может быть, каким-то парадоксальным образом некоторые люди чувствуют себя заложниками бесконечных возможностей и свободы, из-за которых они не могут понять, что для них действительно важно", — поясняет рецензент.

Три богатыря и принцесса Египта

Актеры на съемках фильма Последний богатырь. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Как русский дух начал собирать миллиарды в кино
Мультфильм "Три богатыря и принцесса Египта" стал продолжением истории о приключениях трех русских богатырей. На этот раз они покидают родные просторы и отправляются в заморские земли.

Все начинается в новогоднюю ночь, когда богатыри встречают странное существо по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен и который пытается осуществить свое заветное желание – стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте – стране фараонов и древних пирамид. Однако на его пути встают не только три богатыря, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз, и даже сама принцесса Нефертити.

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