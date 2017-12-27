Крымов подготовил к Новому году "киндерсюрприз" в ШДИ

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Предновогодняя премьера — спектакль "Ромео и Джульетта", который режиссер Дмитрий Крымов назвал "киндерсюрпризом", пройдет в театре "Школа драматического искусства" (ШДИ) в зале "Манеж" 27, 28 и 29 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Как всегда, для Крымова произведение классика — только толчок, обозначение темы, на которую он хочет высказаться. И на этот раз пьесу он переписал. Точнее, написал новую, которую назвал "Ромео и Джульетта" (киндерсюрприз). На афише название "Ромео и Джульетта" дано в перевернутом виде.

"Эта пьеса — моя фантазия, от шекспировской трагедии остался только основной сюжет, но очень пунктирно, — сказал режиссер. — Наш спектакль — это то, что молодые люди могут сделать с этим произведением, создать что-то свое, новое".

По словам Крымова, это тоже трагедия, но трагедия, которая произошла, а ее и не заметили. Как, по мнению режиссера, часто происходит в сегодняшней жизни, переполненной тяжелыми событиями.

"Года полтора назад, смотря один студенческий этюд на тему "Ромео и Джульетты", я вдруг подумал: "До какой же степени им все мешают". Причем мешает не только вражда семей, но и друзья — Меркуцио, например, озабочен только своей "королевой Маб" и своим ироничным трепом. И мать, и отец, и брат, и герцог, и "верная Кормилица", которая меняет свою верность в зависимости от направления ветра. И даже Лоренцо, "помощник" Лоренцо: так "помог", что помогать уже после этого не нужно, да и некому! Бедные ребята, бедные счастливые ребята. А коммуналка продолжается, вечная коммуналка", — поделился режиссер.

Это совместный проект ШДИ и ГИТИСа: вместе с режиссером над постановкой работали художники — Анна Гребенникова и Евгения Резникова — студенты ГИТИСа, композитор Кузьма Бодров — постоянный соавтор Крымова. А играют в спектакле студенты III курса ГИТИСА, мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова.

"Занимать студентов в спектаклях — традиция нашей лаборатории. Но чтобы почти весь курс принимал участие — это второй раз. Впервые такое было несколько лет назад, когда студенты играли в моей постановке "О-й, поздняя любовь" по мотивам пьесы Островского. Мне с ними интересно, они такие смелые. Мне они очень симпатичны, я их всех полюбил", — сказал РИА Новости Крымов.