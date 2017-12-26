Музыка Шаинского – это симфония нашего детства, заявил депутат Госдумы

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Из музыки композитора Владимира Шаинского составлена симфония детства, его музыка помогает жить, сказала РИА Новости зампредседателя комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ, председатель редколлегии газеты "Культура" Елена Ямпольская.
Шаинский скончался в США во вторник в возрасте 92 лет.
"Люди моего поколения, я уверена, скорбят сегодня по Владимиру Яковлевичу Шаинскому, как по родному человеку. Из его мелодий составлена симфония нашего детства. Именно ему мы обязаны тем, что наше детство было положено на музыку, она звучит в нас до сих пор и от этого легче жить. Нам повезло — у нас был Шаинский", — сказала Ямпольская.
Она отметила, что Шаинский не просто классик, доставшийся от предыдущих поколений, а человек, фонтанирующий свежими песнями, ежегодно даривший новую радость.
По своей инициативе депутат связалась с семьей, стало понятно, что Владимир Яковлевич прилететь уже не сможет.
"Собиралась обратиться к руководству Администрации президента с просьбой изменить положение, вручить награду, например, сыну. Передать замечательному, великому таланту, что мы помним, любим, благодарны. Ведь это не столько для самого Шаинского важно, сколько для всех нас… Не успела. От этого больно до слез. Не смогла сказать "спасибо" человеку, с которым не была знакома, но который столько лично для меня сделал своей музыкой…" — добавила Ямпольская.