Музыка Шаинского – это симфония нашего детства, заявил депутат Госдумы

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Из музыки композитора Владимира Шаинского составлена симфония детства, его музыка помогает жить, сказала РИА Новости зампредседателя комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ, председатель редколлегии газеты "Культура" Елена Ямпольская.

Шаинский скончался в США во вторник в возрасте 92 лет.

"Люди моего поколения, я уверена, скорбят сегодня по Владимиру Яковлевичу Шаинскому, как по родному человеку. Из его мелодий составлена симфония нашего детства. Именно ему мы обязаны тем, что наше детство было положено на музыку, она звучит в нас до сих пор и от этого легче жить. Нам повезло — у нас был Шаинский", — сказала Ямпольская.

Она отметила, что Шаинский не просто классик, доставшийся от предыдущих поколений, а человек, фонтанирующий свежими песнями, ежегодно даривший новую радость.

"Мне сегодня грустно вдвойне еще и потому, что я, увы, не успела решить один вопрос, связанный с Владимиром Яковлевичем. Каждый год под конец марта в Екатерининском зале Кремля президент России вручает премии за лучшие произведения для детей и юношества… Не раз и не два я как член президентского Совета по культуре и искусству называла имя Шаинского, но — человеку надо прилететь из Америки, это хлопотно, а положение о премии предполагает обязательное личное присутствие на церемонии", — рассказала Ямпольская.

По своей инициативе депутат связалась с семьей, стало понятно, что Владимир Яковлевич прилететь уже не сможет.

"Собиралась обратиться к руководству Администрации президента с просьбой изменить положение, вручить награду, например, сыну. Передать замечательному, великому таланту, что мы помним, любим, благодарны. Ведь это не столько для самого Шаинского важно, сколько для всех нас… Не успела. От этого больно до слез. Не смогла сказать "спасибо" человеку, с которым не была знакома, но который столько лично для меня сделал своей музыкой…" — добавила Ямпольская.

Народный артист России Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года. Первыми произведениями композитора стали струнный квартет, написанный в 1963 году еще в консерватории, и симфония, созданная в 1965 году. За годы творческой деятельности Владимир Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера для детей "Трое против Марабука" (1974), мюзиклы "Аз, Буки, Веди" (1975), "Путешествие Нильса" (1984), "Восьмое чудо света" (1985), "Лифт" (1987), "Джельсомино и пираты" (1988), "По сказкам и континентам" (1989), "Рэкет" (1993), "Жених для приданного" (1994). Он написал более 400 песен, среди которых множество композиций для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.