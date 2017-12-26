Умер композитор Владимир Шаинский

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын Вячеслав.

До 2000 года Шаинский жил и работал в Москве, затем переехал в Израиль, а потом в США, где получил вид на жительство. У него трое детей — два сына и дочь.

Композитор написал множество известных песен, в том числе для мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену.

Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Учился в музыкальной школе-десятилетке при Киевской консерватории, однако война прервала учебу, и в 1941 году семья была эвакуирована в Ташкент. Он продолжил музыкальное образование в Ташкентской консерватории, затем его призвали в армию.

В 1945-м Шаинский поступил в Московскую консерваторию и после ее окончания работал в оркестре Леонида Утесова. Затем преподавал в музыкальной школе, работал оркестровщиком, был композитором и музыкальным руководителем в различных эстрадных оркестрах.

Он обращался к военной теме — вместе с поэтом Михаилом Таничем создал такие солдатские песни, как "Идет солдат по городу", "Проходи, кавалерия", "Победа", "Шло письмо", "Не плачь, девчонка".

Его первым громким успехом стала композиция "Лада", написанная в 1968 году. В 1970-е годы имя Владимира Шаинского зазвучало наряду с именами известных советских композиторов песенного жанра, многие его композиции снискали народную любовь.

Шаинский широко известен как автор многочисленных произведений для детей. Он сочинил несколько мюзиклов, среди которых — "Аз, Буки, Веди", "Путешествие Нильса", "Джельсомино и пираты".

Композитор выступил автором десятков мелодий для художественных и мультипликационных фильмов: "Анискин и Фантомас", "Завтрак на траве", "Что такое хорошо и что такое плохо", "Приключения Незнайки и его друзей", "38 попугаев".

Он сыграл в нескольких фильмах: "8 1/2 долларов", "ДМБ", "Кышкин дом". Удостоен многочисленных государственных премий.