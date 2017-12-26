Правительство присудило 12 премий в сфере культуры за 2017 год

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 12 правительственных премий в области культуры за 2017 год размером 2 миллиона рублей каждая, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"За 2017 год присуждено 12 премий Правительства в области культуры. Премии присуждаются за произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, за создание наиболее талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества", — говорится в документе.

Премии, в частности, присуждены режиссеру-постановщику фильма "Конец прекрасной эпохи" Станиславу Говорухину, а также группе создателей фильма; генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой, а также нескольким сотрудникам галереи; режиссеру Андрею Кончаловскому, актрисе Юлии Высоцкой, актеру Александру Домогарову — за постановку трилогии по пьесам Чехова на сцене театра имени Моссовета.

Также премии посмертно удостоен поэт Евгений Евтушенко, художественный руководитель Театра имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов, Сурен Шаумян и Алексей Литвинов за создание Академии кинематографического и театрального искусства, писатель Алексей Варламов за художественно-биографическое издание "Шукшин" из серии "Жизнь замечательных людей", режиссер-постановщик Константин Феоктистов за создание анимационного полнометражного фильма "Три богатыря. Ход конем".

Лауреатами правительственной премии стали руководитель проекта "Многоликая Россия" Анатолий Цеп, архитекторы бюро "Земцов, Кондиайн и партнеры" — за работу над театрально-культурным комплексом "Новая сцена Александрийского театра", а также создатели детской историко-патриотической телеигры "Знамя Ермака" Омской региональной телерадиовещательной компании.

В распоряжении дается поручение Минкультуры России обеспечить изготовление почетных знаков и дипломов лауреата премии правительства РФ 2017 года в области культуры, их вручение в порядке и перечисление денежной части премии. Премии присуждаются решением правительства РФ на основании предложений межведомственного совета по присуждению этих премий, отмечается в документе.