Минкультуры расширит список кандидатов на звание народного артиста

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министерство культуры РФ приняло решение расширить список кандидатов на звание народного артиста или народного художника, который ведомство отправляет в Администрацию президента, а также расширить состав экспертного совета ведомства, сообщил в понедельник первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов.

Аристархов напомнил, что эти вопросы поднимались на совете по культуре при президенте РФ на прошлой неделе.

"Мы согласовали, что можем дать больше кандидатов народных артистов и народных художников, чтобы у администрации президента был выбор из награждаемых… Плюс три артиста мы можем направить", — сказал Аристархов на заседании экспертного совета в Минкультуры.

Аристархов пояснил, что администрация президента уже будет сама решать, кому присудить звание из предоставленных министерством кандидатур. При этом он отметил, что также министерство приняло решение расширить состав экспертного совета для более объективного отбора кандидатов. По его словам, представители министерства культуры имеют в совете только совещательный голос.

Ранее народный артист Иосиф Кобзон заявил, что направил письмо на имя главы министерства культуры РФ Владимира Мединского, в котором уведомил его о своем выходе из состава экспертного совета и коллегии при Минкультуры. По словам Кобзона, экспертный совет рассматривает различного рода поощрения, присваивает звания артистам. Он отметил, что не хочет мириться с субъективностью принятия решения исполнительного совета. В Минкультуры позже выразили удивление решением Кобзона выйти из экспертного совета и коллегии ведомства.

При этом Кобзон на заседании комитета по культуре Госдумы заявил, что Минкультуры не прислушивается к его просьбам и замечаниями по реставрации памятников культуры, поддержке артистов и кино. Он подчеркнул, что вышел из экспертного совета и коллегии министерства, потому что ему стыдно перед своими избирателями. Мединский назвал эти упреки несправедливыми и оскорбительными.