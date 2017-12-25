Яна Кудрявцева: на шоу "За спорт! Город будущего" будет царить волшебство

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В 3D шоу-проекте "За спорт! Город будущего", который пройдет 28 декабря в столичном ВТБ Ледовом Дворце, зрители увидят выступление олимпийских чемпионов по художественной гимнастике и спортивной акробатике, прыжкам на батуте, артистов цирка и воздушных гимнастов, рассказала журналисту РИА Новости одна из самых титулованных российских гимнасток Яна Кудрявцева.

"Это будет уникальное выступление олимпийских чемпионов по художественной гимнастике и спортивной акробатике, прыжкам на батуте, юных участников сборной России. Шоу будет представлено в космическом стиле, который мне очень близок. Дело в том, что на олимпийских играх я выполняла упражнения с булавами под "космическую музыку". На шоу мой номер будет больше похож на волшебство. Например, там будут фокусы с фонариками",- отметила Кудрявцева.

Спортсменка добавила, что шоу создано "не в типичном формате гала-концерта, когда каждый делает свой номер, не связанный с другими, а в формате театра, то есть будет определенный сюжет и рассказ".

"Новым элементом станет также использование "языка трендов": от селфи с роботами до необычных машин будущего. В центре постановки — история юной спортсменки-гимнастки и робота Теспиана. Именно с ними зрителям предстоит пройти через все испытания, которые будут развиваться на фоне потрясающих футуристических 3D-декораций", — рассказала Кудрявцева.

За полтора часа зрители увидят выступления легендарных гимнастов — Маргариты Мамун, Яны Кудрявцевой, Дарьи Спиридоновой и других спортсменов.