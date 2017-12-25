Боско-бал: дети, танцы и "Щелкунчик"

МОСКВА, 25 дек —РИА Новости. Традиционный новогодний Боско-бал прошел в воскресенье в Большом театре, вместе со своими детьми его посетили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьер Ольга Голодец, режиссер Алексей Учитель, певец Филипп Киркоров, актер Николай Фоменко и другие, главным событием костюмированного вечера в духе XIX века стал балет "Щелкунчик".

Перед входом в Большой театр между привезенных к празднику искусственных заснеженных деревьев фланировали аниматоры — дамы и господа в костюмах XIX века, гусары, драгуны и гости в костюмах, соответствующих времени, из контекста выпадал мужчина в наряде Ивана Грозного.

На красной дорожке приглашенных лиц встречал главный распорядитель бала — глава компании Bosco Михаил Куснирович в цилиндре и крылатке — мужском плаще XIX века). Кучер на белой лошади, запряженной в белую коляску, предлагал прокатиться до входа в театр. Ехать было особенно некуда, но селфи в коляске все делали с удовольствием.

В этом году впервые бал устроили не только для взрослых но и для детей. Поручив Мартина и Аллу-Викторию аниматорам, Киркоров углубился в разговор с Песковом, который был на празднике с дочерью Надей.

"Почему-то с моими детьми никто не танцует", — посетовал корреспонденту РИА Новости Киркоров. Но заботливый папа зря волновался, дети уже скакали по кругу в галопе. Бальным танцам — польке, галопу и вальсу – детей учил бывший худрук балетной трупы Большого театра Сергей Филин.

"Михаил Эрнестович – это атомная электростанция, всех заражает своей энергией, как он умеет устраивать такие праздники? Делает на три часа нас всех счастливыми", — поделился впечатлением Фоменко, на бал он пришел с сыном Василием. "С годами я стал чувствовать себя человеком XIX века", — добавил Фоменко.

Режиссер Алексей Учитель вместе с актрисой Юлией Пересильд вывели в свет двух своих дочек Аню и Машу. Режиссер пристально наблюдал, как его девочки танцуют польку.

После детского праздника, который закончился раздачей подарков, всех гостей пригласили на балет "Щелкунчик", в зале присутствовали вдова первого президента России Наина Ельцина, мама кандидата в президенты РФ, сенатор Людмила Нарусова, кандидат в президенты РФ, бизнес-омбудсмен Борис Титов, советник президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, гендиректор Большого театра Владимир Урин, актеры Марина Неелова, Сергей Гармаш, Филипп Янковский с супругой Оксаной Фандерой, режиссер Павел Лунгин и другие.

В конце спектакля занавес пал под крики "браво" и бурные аплодисменты.

После спектакля Куснирович пригласил всех на экскурсию за кулисы, на сцену и в музей Большого театра. В музей выстроилась внушительная очередь. "На сцену очень узкий проход", — объяснили организаторы.

После экскурсии гости продолжили вечер на банкете в "Бетховенском зале".

"Всех приглашаем танцевать", — призвал ведущий. Откликнулась чемпионка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева. "Пойдем?"- пригласила она на танцпол мужа, резидента Comedy Club Павла Волю. Супруги станцевали зажигательное танго из фильма "Запах женщины".

Уставшие от впечатлений гости потянулись к выходу, на выходе всем вручили подарок- рождественский итальянский пирог, конфеты, билеты на каток на Красной площади.